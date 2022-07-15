Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz

15.07.2022 19:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraçhane'de yaptığı konuşmada KYK kredileriyle ilgili atılacak adımları ilk kabine toplantısında değerlendireceklerini duyurdu. Faizin en büyük düşmanının kendileri olduğunu belirten Erdoğan, "İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" kapsamında İstanbul Saraçhane meydanında konuştu. Erdoğan binlerce kişinin dert yandığı KYK kredi borçlarıyla ilgili de ilk kabine toplantısını işaret etti.

"HİÇBİR YÜK KALICI DEĞİLDİR"

Küresel ve bölgesel krizlerin Türkiye ekonomisini de etkilediğini belirten Erdoğan, "Hayat pahalılığı başta olmak üzere insanları sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir, hiçbir yük kalıcı değildir." dedi.

"GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizi, KYK ve onların burslara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona da kurban etmeyiz.

"KABİNE TOPLANTISINDAN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ"

Çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağız. Milletimizin sıkıntılarını, ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal biz.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarıyla ilgili ilk kabine toplantısını işaret etti: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE KYK BURSU 45 LİRAYDI"

Göreve geldiğimizde öğrencilerin aldığı burs 45 liracıktı. Bu harcı kaldıran kimdi? Biz kaldırdık. Ekonomide önceliğimiz milletimizin işine, aşına vererek kritik tercihte bulunduk. 31 milyona yaklaşan istihdam, sanayi, yıllık 250 milyar dolara yaklaşan ihracatımızla kesintisiz büyüyen bir Türkiye fotoğrafı ile karşı karşıyayız. Enflasyonu kontrol altına aldıkça bu tablonun güzelliği daha da iyi anlaşılacaktır."

"KILIÇDAROĞLU 'ÖDEMEYİN' DEMİŞTİ"

Sosyal medya hesabından gençlere seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" paylaşımında bulunmuştu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarıyla ilgili ilk kabine toplantısını işaret etti: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı her iki hafta bir toplanıyor. Son toplantı 27 Haziran'da gerçekleşti. Bir sonraki toplantının 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz - Son Dakika
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