Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız

04.06.2022 13:48

Partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyle ilgili önemli açıklamalara yer verdi. Erdoğan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde gündemde olan asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına dair değerlendirmelerde bulundu.

"ARADAKİ FARKI KAPATACAK PROGRAMLAR HAZIRLIYORUZ"

Vatandaşın alım gücünün düşmesine değinen ve asgari ücrete zam sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, bunların hepsini artırarak sene sonuna güçlü gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"YENİ MÜJDELERLE MİLLETİMİZİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi katıldığı AK Parti grup toplantısında da "Gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" şeklinde konuşmuştu. Erdoğan'ın sözleri bu yıl kamu çalışanı, memur ve emekliye olduğu gibi asgari ücrete de temmuz ayında zam gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: KONU GÜNDEMİMİZDEDİR

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen MKYK sonrasında açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." demişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam, AK Parti, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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