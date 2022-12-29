EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler - Son Dakika
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EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler

29.12.2022 09:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan sonra EYT düzenlemesinin detaylarını açıklamasıyla, yüz binlerce vatandaş da e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki EYT için emeklilik başvuru nasıl yapılır, e-Devlet üzerinden hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte tek tek yapılması gerekenler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın ayrıntılarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYLARI PAYLAŞTI

Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor" dedi. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini açıklayan Erdoğan, işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını belirtti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Açıklamanın ardından EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmam mümkün. e-Devlet üzerinden emeklilik başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru için gereken adımlar;

  1. e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.(İlgili ekrana buradan ulaşabilirsiniz)
  2. Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.
  3. Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.
  4. SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek. Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.
  5. TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
  6. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
  7. Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.
  8. 'Aylık alıyor mu?' sorusunda da 'evet' ya da 'hayır' cevabı mutlaka işaretlenmeli.
  9. Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ye gönderilmiş olacak.
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Recep Tayyip Erdoğan, E-Devlet, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler - Son Dakika
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