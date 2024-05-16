Irak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti yeni bir dönemi başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Irak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti yeni bir dönemi başlattı

Irak\'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyareti yeni bir dönemi başlattı

İhracat kısıtlamalarıyla birlikte çeşitli gümrük sorunlarının yaşandığı Irak'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Güneydoğulu ihracatçıların ticari ilişkilerini güçlendirerek yeni bir dönemi başlattı.

16.05.2024 17:56
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İhracat kısıtlamalarıyla birlikte çeşitli gümrük sorunlarının yaşandığı Irak'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Güneydoğulu ihracatçıların ticari ilişkilerini güçlendirerek yeni bir dönemi başlattı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Irak'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde iki ülkenin ticari ilişkileri açısından olumlu adımlar attı.

Programlar kapsamında, Duhok Valisi Ali Tatar, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Cemil Nuri ve İbrahim Halil Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Hamid Ali İbrahim ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Celal Kadooğlu, artan gümrük vergileri ve gümrük kapılarında yaşanan sıkıntılar konusunda fikir alışverişinde bulunmak ve karşılıklı ilişkileri geliştirmek amacıyla Irak'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke arasındaki güven ortamı güçlendi"

Kadooğlu, iki komşu ülke arasında tarihi, kültürel ve inanç bağlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Irak'la ticari ilişkilerimizi önemsiyor, daha da güçlendirmek istiyoruz. Irak bizim bölge olarak en önemli ticari partnerimiz. En fazla ihracat yaptığımız ülke. Bu nedenle karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini ülkemiz ve bölge ekonomisinin geleceği açısından çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Irak'a yaptığımız ziyaretin başarılı ve verimli geçtiğini düşünüyoruz. Ziyaretimiz sırasında görüştüğümüz Iraklı üst düzey yetkililerin, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin olumlu yansımalarını dile getirmeleri, heyetimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Cumhurbaşkanı'mızın Irak ziyaretiyle iki ülke arasındaki güven ortamı daha da güçlenmiş, gelecek için büyük umut olmuştur."

"Kalkınma Yolu Projesi, iki ülke için büyük bir ticari potansiyel"

Duhok Valisi Ali Tatar da bölgede satılan ürünlerin büyük çoğunluğunun Türkiye'den geldiğini ve bu durumdan memnun olduklarını belirterek, ticari anlamda İran ve Türkiye arasında bir rekabet olsa da İran'ın kalite anlamında Türkiye'ye yetişmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil ziyaretlerinin ardından ilişkilerin daha da gelişeceğini düşündüklerini ifade ederek, "Irak'ta büyük memnuniyet yaratan bu ziyaretten dolayı gelecekte gerek ekonomi, gerekse diğer ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz. İstanbul ile Basra arasında yapılacak olan Kalkınma Yolu Projesi Duhok'tan geçecek. Her iki ülke için büyük bir ticari potansiyel ortaya çıkacak. Şimdiden bunun hazırlıklarını yapmalıyız. Biz Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için her türlü desteği vermeye ve kolaylığı sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İhracat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Irak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti yeni bir dönemi başlattı - Son Dakika

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