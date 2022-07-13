Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı

13.07.2022 10:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da ortakları arasında yer aldığı bir şirket, İstinye'deki lüks bir AVM'de beyaz et restoranı açtı. Restoranda pirinç pilavı 32 TL'den satılırken, tavuk kanadı 45.50 TL'den alıcı buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da ortağı olduğu gıda şirketi, çay ve "waffle"dan sonra şimdi de tavuk işine girdi. Lüks bir alışveriş merkezinde bir süreden bu yana hazırlıkları devam eden restoran, geçtiğimiz günlerde müşterilerini ağırlamaya başladı.

SADECE BEYAZ ET YEMEKLERİ SATILIYOR

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre lüks markaların yer aldığı alanda açılan restoran sadece beyaz etten üretilen yemekler satıyor. 22 Mayıs'ta 1 milyon 500 bin TL sermaye ile açılan restoranda altılı tavuk kanat 45.50 TL, pirinç pilavı ise 32 TL.

BİLAL ERDOĞAN KİMDİR?

23 Nisan 1981'de İstanbul'da doğan Necmeddin Bilal Erdoğan, 1999 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden dereceyle mezun olmuştur. Indiana Üniversitesi'nde iki ana dalda yürüttüğü lisans eğitimini 2002 yılında siyaset bilimi ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı dereceyle tamamlamıştır. 2001 yazını Washington D.C'de Woodrow Wilson Center'da stajyer olarak geçirmiştir.

2004 yılında dünyanın alanında en iyi üniversitesi olan Harvard Üniversitesi, Kennedy School of Government'ta kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Ardından iki yıl Dünya Bankası'nda uzman olarak Slovakya, Hırvatistan, Mısır, Filistin, Irak bütçe gözden geçirme dosyalarında görev almış, özellikle eğitim bütçesi ve eğitim politikaları üzerine çalışmıştır.

Halen Johns Hopkins Üniversitesi'nde Avrupa Çalışmaları alanında İtalya ve Türkiye örnekleriyle ekonomik büyüme ve gelir dağılım modelleri ilişkisini ele aldığı doktora tezi çalışmasına devam etmektedir. Doktoranın ilk yıllarında araştırma asistanı olarak Washington'da, takip eden yıllarda ders asistanı olarak Bologna'da çalışmıştır.

Kamuya faydalı birçok STK'da üst düzey yöneticilik yapmakta olan Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Bilal Erdoğan aynı zamanda İlim Yayma Vakfı ve 2015 yılından itibaren kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürmektedir.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan, ileri derecede İngilizce'nin yanı sıra orta düzeyde Fransızca, İtalyanca ve Arapça bilmektedir.

Reyyan Erdoğan ile evli olan Bilal Erdoğan, üç çocuk babasıdır.

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı - Son Dakika


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