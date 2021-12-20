Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi

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Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi rekorlar kıran dolar, TL karşısında bugün itibariyle 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar, yüzde 30'un üstünde değer kaybederek 12,27'ye kadar geriledi.

ALTIN VE EURODA DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Öte yandan gram altın ise 1060 liradan 757 liraya düşerken, Euro ise 20.60'lardan gerileyerek 14,78 seviyesini gördü.

10 MADDELİK TEDBİR AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın son Kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak 10 maddelik tedbiri açıkladı. Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek." dedi.

İhracatçılara da müjde veren Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verilecek." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZA YENİ FİNANSAL ALTERNATİFLER SUNUYORUZ"

Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak yeni tedbirleri açıklayan Erdoğan, "Üretimi ve istihdamı desteklemek için çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz. Kurdaki dalgalanmayı durdurarak serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz." diyerek yeni tedbirleri şöyle sıraladı: