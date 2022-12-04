İstifa etmeli, açıklamaları bize zarar veriyor Galip Aykaç'a hiç beklemediği yerden ŞOK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç arasındaki tartışma yeni bir boyut kazandı. "Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif" sözleriyle yanıt veren Galip Aykaç tepkilerin hedefi haline geldi. Tartışmalara dahil olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum" derken, Galip Aykaç, MHP liderine, "FETÖ örgütü ile bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" sözleriyle yüklendi.

TARTIŞMALARA ŞOK MARKETLER DE DAHİL OLDU

Tartışmalar her gün alevlenirken, Galip Aykaç'a son darbe hiç beklemediği yerden geldi. Sektörün önemli temsilcilerinden olan ŞOK Marketler Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Galip Aykaç'ın söz konusu açıklamaları Gıda Perakendecileri Derneği'nin bilgisi dışında yaptığını belirtti.

"AÇIKLAMALARLA İLGİLİ DERNEK BİLGİLENDİRİLMEDİ"

Açıklamada, "BİM İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Sn. Galip Aykaç, 30 Kasım 2022 tarihinde basına açık bir toplantıda bazı açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalar öncesinde, basın açıklaması yapılacağı ve açıklamanın içeriği hakkında Gıda Perakendecileri Derneği tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu kararı alınmamış ve herhangi bir ön bilgilendirme yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

"GALİP AYKAÇ'IN AÇIKLAMALARI NEDENİYLE ZAN ALTINDA KALDIK"

Galip Aykaç'ın dernekteki görevinden istifa etmesi gerektiğini, istifa gerçekleşene kadar dernekte alınacak kararların şirketlerini bağlamayacağını belirten ŞOK Marketler Yönetim Kurulu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Galip Aykaç tarafından yapılan açıklamalar, bu haksız saldırılara karşı kamuoyunu doğru bilgilendirmekten ziyade maksadını aşarak fiyat artışı tartışmalarının siyasi düzleme çekilmesine zemin hazırlamıştır. Bu açıklamalar nedeniyle Şirketimiz ve Derneğimiz zan altında kalmış, özellikle ticaretimize yönelik haksız ve ölçüsüz saldırıların maalesef artmasına sebebiyet vermiştir.

"GALİP AYKAÇ GÖREVDEN AYRILMALI"

Şok Marketler Yönetim Kurulu olarak; yapılan bu açıklamaları üslup ve tarz açısından tasvip etmediğimizi tarafınıza bildiririz. Bu nedenle Sn. Galip Aykaç'ın dernek başkanlığı görevinde daha fazla kalması sektörün ve hepimizin temsil edildiği derneğimize zarar vereceğinden, kendisinin bu görevden ayrılması gerekliliğini bilgilerinize sunarız.

"AYRILANA KADAR ALINACAK KARARLAR ŞİRKETİMİZİ BAĞLAMAZ"

Ayrılma süreci tamamlanana kadar Şok Marketler olarak dernek faaliyet ve toplantılarına süresiz olarak katılmayacağımızı ve alınacak kararların Şirketimizi bağlamayacağını beyan ederiz. Bu süreçte kendisi tarafından Şirketimizi ve Derneğimizi bağlayacak herhangi bir açıklama yapmamasını önemle rica ederiz"