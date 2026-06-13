Erdoğan: İstanbul yapay zeka vitrini olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan: İstanbul yapay zeka vitrini olacak

Erdoğan: İstanbul yapay zeka vitrini olacak
13.06.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un yapay zeka alanında uluslararası vitrin ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandırılacağını, ayrıca 1 trilyon lirayı aşması beklenen katma değerle Türkiye'nin yapay zeka çağında öncü ülkeler arasına taşınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız. Terminal İstanbul'u girişimcilerimizin ve küresel yatırımcıların buluşma zemini olarak kullanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Rixos Tersane'de düzenlenen Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı'nı açıkladığı "Türkiye Yapay Zeka Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, planın üçüncü ekseni olan "üret" hedeflerinde, vatandaşların yapay zeka ile değer üretmesini temin edeceklerini, kendi modellerini geliştireceklerini kaydetti.

Yatırımcılara enerjisi ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lere ve araştırmacılara hızlı prototip imkanı sunan yapay zeka büyüme bölgeleri kuracaklarını aktaran Erdoğan, Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu ile araştırmaların, Yapay Zeka Büyüme Fonu ile girişimlerin gerçekleşmesini ve ölçeklenmesini destekleyeceklerini söyledi.

Erdoğan, Türkçe Büyük Dil Modeli çalışmalarını dijital egemenliği güçlendirmek üzere kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizerek, "Geliştirme çalışmaları devam eden TÜBİTAK'ın yerli dil modeli Bilge, bu yolda katettiğimiz mesafenin önemli bir göstergesidir. Yine T3 Vakfımız ve Baykar işbirliğinde geliştirilen büyük dil modeli ile HAVELSAN'ımızın Main Platformu'ndaki 9 milyar parametreli büyük dil modeli Türkçenin bütün zenginliğini merkeze alan önemli çalışmalardır." diye konuştu.

Turkcell ve diğer mobil iletişim şirketlerinin veri odaklı çalışmalarının Türkiye için kıymetli adımlar olduğunu ifade eden Erdoğan, yapay zekanın imalat sanayisinde ve katma değerli ürünlerde kullanımını yaygınlaştıracak robotik teknoloji kabiliyetlerini derinleştireceklerini dile getirdi.

"Öngörülebilir, hızlı ve koordineli bir yatırım ortamı sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, planın "yönet" hedefine değinerek, şunları kaydetti:

"'Yönet' hedeflerimiz çerçevesinde ise egemen yapay zeka kapasitemizi güvence altına alacak ve güçlendireceğiz. Bu doğrultuda veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçireceğiz. Uluslararası girişimcilere tek pencereden en çok 30 iş gününde sunacağımız yol haritasıyla öngörülebilir, hızlı ve koordineli bir yatırım ortamı sağlayacağız.

İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız. Terminal İstanbul'u girişimcilerimizin ve küresel yatırımcıların buluşma zemini olarak kullanacağız. OECD, G20, Birleşmiş Milletler ve diğer platformlarda insan merkezli yapay zeka standartlarının belirlenmesinde etkin bir rol üstleneceğiz. Türk Devletleri Teşkilatıyla aşamalı olarak Oğuz, Kıpçak ve Karluk dillerini kapsayan ortak bir Türk dilleri büyük dil modeli geliştireceğiz."

Erdoğan, yenilikçi yapay zeka çözümlerinin kontrollü bir ortamda test edilmesini sağlamak üzere en az 5 öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları kuracaklarını anlatarak, "Planımızın uygulanması, kamu kurumlarımızın, özel sektörümüzün, üniversitelerimiz ve araştırma merkezlerimizin ortak katkısıyla olacaktır. Ulusal Yapay Zeka Kurulu ise bu sürecin yönetişim zeminini teşkil edecektir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili tüm kurumlarla yakın işbirliği içinde eylemlerin uygulanmasını düzenli olarak takip edeceğini belirten Erdoğan, "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

"İnşallah yarın bizim çocukların galibiyetini hep birlikte yaşayacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca zirveye ilişkin hazırlanan videonun katılımcılara izletilmesiyle başlayan programda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Hediye takdiminin ardından Erdoğan'a ve katılımcılara, Milli Takım için yapay zeka yardımıyla hazırlanan şarkı dinletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın yapıldığı bölgenin eskiden Camialtı Tersanesi olduğunu, ortaöğretimdeyken 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadığını belirterek, "Buradan İETT'ye transfer oldum, daha sonra da İETT'de 8 yıl devam ettim. Hayatımızda böyle bir serüven var. İnşallah yarın sabah 07.00'de futbol takımımızın, millilerimizin, bizim çocukların galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Ardından Bakan Kacır, günün anısına hazırlanan futbol topunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve milletvekilleri katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan: İstanbul yapay zeka vitrini olacak - Son Dakika

Diyarbakır’da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi
Elebaşı İtalya’da olan çeteye büyük darbe: Yakalanan 37 zanlıya tutuklama talebi Elebaşı İtalya'da olan çeteye büyük darbe: Yakalanan 37 zanlıya tutuklama talebi
Güney Kore’nin kahramanı oldu Beşiktaşlı Oh’tan attığı golle ilgili itiraf Güney Kore'nin kahramanı oldu! Beşiktaşlı Oh'tan attığı golle ilgili itiraf
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
Osimhen’e 120 milyon Euro’luk dev teklif Anında cevap verildi Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi
Herkes Dünya Kupası’nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
ABD’nin yasaklarından Filistin Futbol Federasyonu Başkanı da nasibini aldı ABD'nin yasaklarından Filistin Futbol Federasyonu Başkanı da nasibini aldı
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Listenin en başına yazıldı Fenerbahçe’de Asensio için karar Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar
Transfer tamam Jose Mourinho, G.Saray’ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti

16:55
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
15:57
AP’nin “yaptırım“ iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic’in kirli geçmişi
AP'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in kirli geçmişi
15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
15:41
Bakan Gürlek’ten Avrupa Parlamentosu’nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
15:23
Tarih de rakam da belli Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Yapay Zeka Eylem Planı’nı açıkladı: Türkiye’yi öncü ülkeler arasına taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı: Türkiye'yi öncü ülkeler arasına taşıyacağız
14:49
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
13:05
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 17:14:42. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: İstanbul yapay zeka vitrini olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.