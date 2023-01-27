Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Karadeniz gazını martta hanelere veriyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Karadeniz gazını martta hanelere veriyoruz

27.01.2023 16:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin kullanım çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek "İnşallah milletimize taahhüt ettiğimiz şekilde mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji sektöründe son dönemde attığı tarihi adımlara değinen Erdoğan, Karadeniz'de yapılan tarihi doğalgaz keşfine de değindi.

MART AYI SONUNU İŞARET ETTİ

Karadeniz gazının kullanım tarihi için mart ayını işaret eden Erdoğan, "Filomuza kattığımız sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle dünyanın en geniş filosunu kurduk. Milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Değeri 1 trilyon dolara ulaşan bu doğal gazı milli şebekemize bağlamak için 50'nin üzerinde gemi ve 10 binin üzerinde personel şu anda harıl harıl çalışıyor. İnşallah milletimize taahhüt ettiğimiz şekilde mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz" dedi.

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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Karadeniz gazını martta hanelere veriyoruz - Son Dakika


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