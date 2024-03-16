Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.

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Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız'' diye konuştu.

16.03.2024 20:44  Güncelleme: 20:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde " Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan bayramı ikramiyelerinin 2 ila 5 nisan tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından satırbaşları şöyle;

"Bugün 6. orucunu tuttuğumuz 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i hüzünlü karşıladık, hüzünlü yaşıyoruz. Yakın çevremizde savaşların, insani trajedilerin, krizlerin kol gezdiği sancılı günlerde bu mübarek günleri idrak ediyoruz. Bizler iftar sevincini hamdolsun paylaşabiliyoruz; ancak şu an Gazze'de kelimelerin kifayetsiz kaldığı büyük bir insani dram yaşanıyor. Bir kap sıcak yemeği bulmanın lüks olduğu son derece acı verici insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz.

Adalete, barışa, dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Rabbim tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Milletimizin Gazze'ye ve diğer mazlum coğrafyalara yardımlarını artığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız

"ÇALIŞMA HAYATINA ÇOK GENÇ YAŞLARDA İŞÇİ OLARAK BAŞLAMIŞ BİR KARDEŞİNİZİM"

Çalışma hayatını henüz çok genç yaşlarında İETT'de işçi olarak başlamış bir kardeşinizim. Çalışmak kadar emeğinin karşılığının hakkıyla almanın öneminin farkındayız. Kanuni Sultan Süleyman, işçilerin ücretinin günlük olarak verilmesini emretmiş bunun için inşaatın ortasına bir hesap çadırı kurdurmuştu. 1792 yılında çadır çeşmesi yaptırılmıştır. Süleymaniye meydan çeşmesi bu hassasiyetin günümüze kadar uzanan simgelerindendir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız

"EMEKLİ İKRAMİYELERİ 2-5 NİSAN'DA YATACAK"

Tarihimize ve köklü geleneğimize baktığımız zaman bu tarz pek çok örnek uygulamayı görmek mümkündür. Biz görev aldığımız her yerde çalışanların haklarının teslimi için çaba harcadık. Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz. Sosyal koruma ücreti olan asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artış oldu.

Memurlarımızın aylıklarında ise yüzde 50'ye yakın artış sağladık. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık.

Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ"

Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek daha kalıcı refah artışı sağlayacağız. Emeğin karşılığı kadar bir diğer önemli konu emeğin müdafaasıdır. Sendikacılık ile işçi işveren ilişkilerini düzenleyen sosyal diyalog mekanizmalarımız geçmişte hak ettiği ilgiyi görememişti. Son 21 yılda her alanda olduğu gibi sosyal diyalog konusunda da ciddi ilerlemeler kaydettik. Sendikalaşma oranı yüzde 15'i geçti. Her toplu görüşmemizde yeni imkanlar getirerek memurlarımızın haklarını iyileştirmeyi sürdürüyoruz.

Biz memurlarımızın haklarını geliştirmek için gayret ederken muhalefet ise Anayasa mahkemesine götürerek budamaya çalışıyor. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ek göstergelerini yeniden belirlenmesini sağlamıştık. 3600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. Bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, Haliç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hüseyin Çelik: İkramiye demeyin Sadaka deseniz daha doğru olur 50 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Denizde yüzüyo boy boy odun, evde ne şeker kaldı ne de un. Denizde balık gibi yatıyo ay. Şinanay yavrum şinanay. Böyle giderse pahalılık vay vay vay. Kafada ne tahta kalacak, ne de yay. 44 0 Yanıtla
  • Zuzu Cimşit: Kırmızı çizgimizdir üç bin lira aman ha ayakkabı kutularında gönderde çokluğunda dolayı savrulmasın üç bin lira hakkımı yiyene zemberektir helal etmiyorum 28 0 Yanıtla
  • özer bergin: en düşük emekli maaşına artış bekliyoruz,gerisi yalan dolan. 24 1 Yanıtla
  • FIRAT EPCEREV: kaç Bin liraydı 22 0 Yanıtla
  • Necati Kaya: 3000 tl ye ikramiye diyen sana ,emekliyi 10 bin tl ye maaş deger biçen sana oy moy yok.20 yıldır ülkeyi mahvettiniz. Ne egitim,ne adalet,ne fırsat esitliği,ne ekonomi kaldı. Herseyi darmadağın ettin. 11 10 Yanıtla

20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. - Son Dakika
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