Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet hızında cevap: Asla kalkışamazlar - Son Dakika
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Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet hızında cevap: Asla kalkışamazlar

17.08.2022 00:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in sık sık bir araya gelmesi, Avrupa ve NATO tarafından endişe yarattı. Avrupa basını, "Türkiye'nin bu görüşmeleri devam ederse bir yaptırım kapıda olabilir" diye yazarken, bu iddiaya Rus cephesinden jet cevap geldi. Rusya'da yayın yapan Rossiyskaya Gazeta ise Avrupa'nın Türkiye'ye asla yaptırım uygulayamayacağını yazdı. Gazete ayrıca Türkiye'nin denge politikasını da akıllı olarak yorumladı.

Orta Doğu bölgesinde son yıllarda oyun kurucu pozisyonunda rol alan Türkiye'nin hamleleri hem Batı hem de Doğu tarafından sıkıca takip ediliyor. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Rusya Devlet Başkanı Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeler başta NATO olmak üzere Avrupa tarafında endişelere neden oldu.

TÜRKİYE'NİN YAPTIRIM YAĞMURUNA TUTULMASINI İSTİYORLAR

ABD ve Avrupa'daki bazı siyasetçi ve yetkililer, Rusya ile çeşitli anlaşmalara imza attığı için Türkiye'nin derhal yaptırım yağmuruna tutulmasını istedi. Avrupa'daki birçok medya kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, gerçekleşen yakın tarihli görüşme sonrasında, Batılı ülkelerin Moskova ile Ankara arasındaki yakınlaşmayı önlemeye kararlı olduklarını yazdı.

Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet yanıt: Asla kalkışamazlar

"TÜRKİYE'YE BUNU ASLA YAPAMAZLAR"

Rus basınından Rossiyskaya Gazeta'ya göre ise ABD ve AB'nin Ankara'ya yaptırım uygulama ihtimali çok düşük. Gazetede yer alan bir makalede, özellikle de Batı'nın Rusya ile Türkiye arasındaki büyüyen bağlardan gerçekten fayda sağlayabileceği belirtiliyor. Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Ivan Starodubtsev, "Türkiye, en azından ikna edici bir biçimde, iki oyuncu arasında denge kurmaya çalışan akıllı bir politika izliyor. Ayrıca Ankara, özellikle tahıl anlaşması yoluyla kendisini etkili bir şekilde tanıtıyor." dedi.

"TÜRKİYE, RUSYA'NIN YAPTIRIMLARI DELMESİ KONUSUNDA BÜYÜK BİR FAKTÖR"

Batılı politikacılar, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları aşmada rol oynayabileceği konusundaki endişelerini dile getirirken, Rossiyskaya'ya göre Avrupalı iş insanları karla ilgileniyor ve durumdan yararlanmaya çalışıyorlar.

Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet yanıt: Asla kalkışamazlar

"TÜRKİYE MUHTEMELEN BAZI MALLAR KONUSUNDA YARDIM EDECEK"

Starodubtsev, "Birincisi, stratejik malları yaptırıma tabi olan ancak ülkenin kalkınması için çok az öneme sahip olanlardan net bir şekilde ayırmak gerekiyor. Bunları neredeyse hiçbir taraf kontrol etmeyecek. Türkiye muhtemelen Rusya'ya özel kontrol altında olmayan gerekli malları ithal etmesine yardımcı olacak. Batılı ülkelere gelince, görünürde Rusya'ya stratejik malların ihracatını engellemeye çalışacaklar, aynı zamanda hayatta kalma mücadelesi veren Avrupalı işletmeler yapınca da göz yumacaklar." diyor.

"ANKARA MEŞRU ŞEKİLDE PARA KAZANACAK VE RİSK ALMAYACAK"

Starodubtsev'e göre, ikincil yaptırım tehdidinin durumu değiştirmesi pek olası değil. Yaptırımları sıkılaştıracak bir mekanizma kesinlikle ortaya çıkacak, ancak uygulama gösteriyor ki, insanları bunları çiğneyecek. Uzman, ayrıca Ankara'nın meşru şekilde para kazanmak ve pazarı genişletmek için çalışacağını, bunu yaparken de herhangi bir risk almayacağını belirtiyor.

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Türkiye, Rusya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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