Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücret rakamında ara zammı işaret etti: Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak ara düzenleme yapmaktan çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladı. Buna göre brüt asgari ücret ise 10 bin 8 TL olarak belirlendi. Açıklamasında enflasyonun yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonu ise yüzde 20'li rakamlara ineceğini Erdoğan, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması durumunda ara düzenlemeden de kaçınmayacaklarını ifade etti.

"ARA ZAMDAN KAÇINMAYIZ"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atcacağız" dedi.

İŞÇİ TARAFI TOPLANTIYA KATILMADI

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı. Toplantıda işçi tarafını temsil eden Türk-İş'ten katılım olmadı.