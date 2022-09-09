Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim

09.09.2022 13:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapacağı teklifi ilk kez açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Semerkant'taki görüşmemizde artık Rus ürünlerinin de gemilerle koridordan gönderilmesini kendisinden rica edeceğiz. Bunun da başlamasını kendisinden özellikle isteyeceği" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Balkan Turu'nu (Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan) tamamladı. Yurda dönüşte uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemi konulara değindi.

"RUS ÜRÜNLERİNİN GEMİLERLE GÖNDERİLMESİNİ RİCA EDECEĞİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna tahılı zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere gitmiyor" çıkışının doğru olduğunu bir kez daha tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belki de Sayın Putin, Rus ürünlerini bundan dolayı göndermiyor. Biz tabii Semerkant'taki görüşmemizde artık Rus ürünlerinin de bu gemilerle koridordan gönderilmesini kendisinden rica edeceğiz. Bunun da başlamasını kendisinden özellikle isteyeceğiz.

"BUNU İNŞALLAH AÇIK NET KONUŞACAĞIZ"

Eğer Rus tahılı da gelmeye başlarsa biz burada bu fakir Afrika ülkelerine varıncaya kadar hepsini en ideal şekilde belli bir sisteme oturtur, bağlarız ve oralara da bu tahılı, diğer ürünleri, hepsini göndeririz. Bunu kendileriyle inşallah açık net konuşacağız" dedi.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya'dan tahıl sevkiyatı) Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki Rusya... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya'dan tahıl sevkiyatı) Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki Rusya...

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim - Son Dakika


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