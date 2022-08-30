Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı

30.08.2022 15:06
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerin ele alındığı ve Orta Vadeli Program'da (OVP) yer...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerin ele alındığı ve Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan politikaların üzerinde detaylı şekilde durulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin ele alındığı belirtildi.

Kurul üyelerince 2023-2025 dönemini kapsayan OVP'deki makroekonomik çerçeveye ve bütçe büyüklüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu ve OVP'de yer alan politikaların üzerinde detaylı şekilde durulduğu bilgisine yer verildi.

Toplantıda, OVP kapsamında, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplini esas alan yaklaşımın taviz verilmeden takip edilmesi ve Türkiye ekonomisini üretim-istihdam-yatırım-ihracat-cari fazla ekseninde hızlı şekilde büyütme hedefi doğrultusunda, teknolojiye dayalı üretim yönündeki iradenin sürdürülmesi konularının gündeme getirildiği belirtildi.

Yüksek düzeyde üretimin sonucunda ortaya çıkacak refahtan, tüm vatandaşların daha adil bir biçimde pay alabilecekleri politika mekanizmalarına OVP'de yer verilmesi üzerinde durulurken, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, orta vadede yeşil dönüşüme yönelik atılacak politika adımlarının öncelendirilmesi konusunun da ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda ayrıca, OVP'de yer alan makro projeksiyonlara Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmek üzere son hali verilmiştir. Kurulda, OVP'nin Kanunda öngörülen takvime uygun şekilde tamamlanarak uygulamaya alınmasına yönelik planlama yapılmıştır.

Bu vesileyle, Orta Vadeli Program ve onunla başlayan bütçe sürecimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyor ve milletimizin bağımsızlığının önemli simgelerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz."

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Kaynak: AA

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