Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretle ilgili çalışmaların başladığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ilişkin konuşan Yılmaz, milyonları umutlandıran sözler sarf etti.

"ADIMLARIMIZI ATMAYA BAŞLADIK"

Yılmaz, "Kabinedeki tüm arkadaşlarımız tam bir uyum, koordinasyon içinde. Sayın cumhurbaşkanımızın güçlü, tecrübeli liderliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu kapsamda geçen hafta bir kabine toplantımız oldu. Haftaya yine önümüzdeki çarşamba günü bir kabine toplantısı planlanıyor. Hemen ardından Perşembe günü bir ekonomi koordinasyon kurulu toplantısıyla genel çerçevede politikalarımızı ele alacağız. Halkımızın taleplerini, beklentilerini karşılamaya bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Bu çerçevede özellikle enflasyon konusunun çok önemli öncelikli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken diğer yandan enflasyonun etkilerini, geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemizde yine yazdığımız şekilde asgari ücretle ilgili çalışanlarla, emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar yapılmaya başlanacak" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçilerin enflasyona karşı ezilmesine müsaade etmeyeceğini belirten Yılmaz, "Burada üç kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi. Bu 3 kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu 3 kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne kadar hiçbir zaman çalışan, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde aynı yaklaşımı göreceğiz. Bir taraftan da rekabet gücümüz kayıtlı çalışma düzeninin devamı, istihdam artışı gibi hususlar da gündemimizde yer almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

TOPLANTI 13 HAZİRAN'DA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran Salı günü toplanacak. Komisyon, temmuz ayında yapılması planlanan ara zammı ele alacak.

BAKANLIK EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.