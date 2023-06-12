Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretle ilgili çalışmaların başladığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretle ilgili çalışmaların başladığını açıkladı

12.06.2023 17:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamalarda, seçim beyannamesinde yer alan asgari ücretle ilgili çalışmaların başladığını ve üç kesim arasında müzakereler yürütüleceğini belirtti. Yılmaz ayrıca, 12'nci kalkınma planlarının gündeme geleceğini ve orta vadeli programın güncelleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ilişkin konuşan Yılmaz, milyonları umutlandıran sözler sarf etti.

"ADIMLARIMIZI ATMAYA BAŞLADIK"

Yılmaz, "Kabinedeki tüm arkadaşlarımız tam bir uyum, koordinasyon içinde. Sayın cumhurbaşkanımızın güçlü, tecrübeli liderliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu kapsamda geçen hafta bir kabine toplantımız oldu. Haftaya yine önümüzdeki çarşamba günü bir kabine toplantısı planlanıyor. Hemen ardından Perşembe günü bir ekonomi koordinasyon kurulu toplantısıyla genel çerçevede politikalarımızı ele alacağız. Halkımızın taleplerini, beklentilerini karşılamaya bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Bu çerçevede özellikle enflasyon konusunun çok önemli öncelikli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken diğer yandan enflasyonun etkilerini, geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemizde yine yazdığımız şekilde asgari ücretle ilgili çalışanlarla, emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar yapılmaya başlanacak" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçilerin enflasyona karşı ezilmesine müsaade etmeyeceğini belirten Yılmaz, "Burada üç kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi. Bu 3 kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu 3 kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne kadar hiçbir zaman çalışan, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde aynı yaklaşımı göreceğiz. Bir taraftan da rekabet gücümüz kayıtlı çalışma düzeninin devamı, istihdam artışı gibi hususlar da gündemimizde yer almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

TOPLANTI 13 HAZİRAN'DA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran Salı günü toplanacak. Komisyon, temmuz ayında yapılması planlanan ara zammı ele alacak.

BAKANLIK EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • sait acar: Başlatmayın,dar gelirli kan ağlıyor.Vampirler kan emmeye doymuyor. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • hüseyin acar: Bir Asgari ücretli daha ne kadar cok eziliebilir cok merak ettim doğrusu Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Cevdet Yılmaz, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretle ilgili çalışmaların başladığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi açıklamalarına sert yanıt verdi
00:43 Sinirden küplere bindi! "Icardi'den Murat Sancak'a ne" diyen Dursun Özbek'ten sert açıklamalar
00:28 Kanye West, 46. yaş gününe böyle girdi
00:24 Yeni yaşını kutlayan Kanye West'in konukları partide çıplak kadın üzerinde sushi yedi
00:17 Azerin'in 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Erdoğan'ı ayakta alkışlattı
00:13 Şarkının sözlerini değiştirip okudu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Azerin'i ayakta alkışladı
00:06 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in timsah beslediği ortaya çıktı! Sosyal medya patladı
00:02 Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
00:00 Ana Haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı! İzleyenler şaşırdı
23:55 Ana haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 02:26:30. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretle ilgili çalışmaların başladığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement