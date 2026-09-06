Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyümenin 2029'da yüzde 5'e ulaşmasını bekliyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyümenin 2029'da yüzde 5'e ulaşmasını bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,3 büyüyeceğini, kademeli güçlenmeyle 2029'da yüzde 5'e ulaşacağını öngördüklerini açıkladı. Yılmaz, bu hedeflerin hükümetin orta vadeli programındaki projeksiyonlarını yansıttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılında yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin, kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında yüzde 4,2'ye, 2028 yılında yüzde 4,6'ya ve 2029 yılında ise yüzde 5'e ulaşmasını öngörüyoruz."

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyümenin 2029'da yüzde 5'e ulaşmasını bekliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyümenin 2029'da yüzde 5'e ulaşmasını bekliyoruz - Son Dakika
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