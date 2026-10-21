Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem harcamaları hariç harcamaları kontrol edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem harcamaları hariç harcamaları kontrol edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem harcamaları hariç kamu harcamalarını kontrol altında tutup bütçe açığını kademeli azaltarak ekonomik dayanıklılığı artırmayı amaçladıklarını söyledi. Yılmaz, bu yolla ekonomik dayanıklılığın daha da artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem harcamaları hariç kamu harcamalarının kontrol altında tutulması ve bütçe açığının kademeli olarak azaltılması yoluyla ekonomimizin dayanıklılığını daha da artırmayı amaçlıyoruz."
Kaynak: İHA
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