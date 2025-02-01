Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu Düşürme Politikaları Büyümeyi Destekleyecek

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan il kongredeki konuşmasından sonra valiliği ziyaret etti. Tören mangası tarafından karşılanan Yılmaz'a küçük bir kız çocuğu tarafından çiçek verildi. Vali Hayrettin Çiçek, Yılmaz'a ziyareti anısına Damal Bebeği hediye etti. Kentin sorunları hakkında bilgi alan Yılmaz, Ardahan'da iş dünyasıyla buluştu. Ardahan Üniversitesi Yenisey Konuk Evindeki toplantıda konuşan Yılmaz, "Ekonomide önemli bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sonrası dünya hala eski ortalamalarına gelebilmiş değil. Gerek ekonomik büyüme gerek ticaret anlamında dünya hala tarihi ortalamaların altında seyrediyor. Nisbi bir toparlanma var ama hala eski günlerine dönebilmiş değil. Bir taraftan bölgemizde savaşlar, çatışmalar, gerilimler var. Bugünkü dünyaya baktığımızda bloklaşmaların arttığını, ticaret blokların oluştuğunu, korumacılık eğilimlerinin güçlendiğini görüyorsunuz. Eski bir dünya değil dünya. Giderek blokların ortaya çıktığı ve birbirleriyle çok sert mücadelelere girdiği bir döneme girmiş durumdayız. Kendimizi buna göre konumlandırmak durumundayız. Bizim bir taraftan da deprem gerçeğimiz var. 2023 yılında tarihin en büyük depremini yaşadık. Onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bütün bu süreç içerisinde en temel mesele olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçen yılı yüzde 44'le tamamladık. Ocak ayı pazartesi belli olacak. Ocak ayında enflasyon diğer aylara göre biraz daha yüksek olur. Ücretler, fiyatlar ayarlandığı için genelde yüksek olur aylık enflasyon diğer aylara göre. Ancak geçen yılın ocak ayına göre bu yıl ki ocak ayı daha düşük olacak. Bunu tahmin ediyoruz. Bu da yıllık enflasyonu aşağı çekmeye devam edecek. Şubat ayıyla birlikte enflasyonun yüzde 40'ın altına düşeceğini tahmin ediyoruz yıllık enflasyon oranının. Yıl sonuna geldiğimizde ise 20 civarında bir rakama düşmesini bekliyoruz. Bütün politikalarımızı bu yönde şekillendirmiş durumdayız. 2026-27 perspektifinde ise tek haneli rakamları hedefliyoruz. Bir yandan para politikalarımızla, bir yandan maliye politikalarımızla, bir yandan yapısal dönüşümlerle, reformlarla bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'REFORMLARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Enflasyonun daha makul seviyelere düştüğü ortamda yapısal dönüşüm programlarına hız vermek istediklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Sosyal konut başta olmak üzere, gıda arz artışı sağlamaya dönük, sosyal konut imkanlarına dönük çabalarımız olacak. Enerjide bir sıçrama yapmak istiyoruz, bağımsızlığımızı enerji kaynaklarında daha üst seviyelere taşıyacak şekilde. Bu anlamda bürokratik işlemleri azaltıcı tedbirler öngörüyoruz. Bir diğer taraftan da lojistik imkanları, ulaşım imkanlarını daha da güçlendirip rekabet gücü açısından bir avantaja çevirmek istiyoruz. İnsan kaynaklarından, teknoloji politikalarına bir çok alanda verimliliği ve rekabet gücünü artırıcı anlayışla reformları hayata geçireceğiz. Bir kısmını gerçekleştirdik bir kısmını da önümüzdeki dönümde hayata geçireceğiz. Enflasyonu düşürdüğümüz ortamda amacımız sürdürülebilir, kapsayıcı, büyüme oluşturmak ve sosyal refahı kalıcı bir şekilde artırmak. Enflasyonun düştüğü ortam aslında büyüme için de daha elverişli bir ortam oluşturuyor. Gelir dağılımı açısından da iyileşmeler getiriyor. Biz bunu kendi tarihimizden görüyoruz. Tarihimizde enflasyonun düştüğü yıllar büyümenin yüksek olduğu dönemler. Kısa vadede zorluklar, sıkıntılar olabilir ama orta ve uzun vadeli baktığımızda enflasyonu düşürme politikaları ile büyüme politikaları birbirini destekleyici politikalar. İstihdam artmaya devam ediyor. İhracatımız 262 milyar doları buldu. Dün açıklandı, turizm gelirimiz 61 milyar doları aştı. Bir taraftan ithalatımız geriledi. Cari işlemler açığımız düştü. Yüzde 1'in altına gerilemiş durumda milli gelire oranla. 2023'te yüzde 4'ler civarındaydı. 2024 sonu itibariyle henüz tam rakamlar çıkmadı ama yüzde 1'in altında bir cari açık tahmin ediyoruz. Rezervlerimiz çok güçlendi, tarihi bir seviyelerde. 167 milyar doların üzerinde bir rezerv söz konusu. Kur korumalı mevduatta erime var. Bütçemiz deprem etkilerine rağmen bütçe açığımız milli gelire oranı yüzde 5'ler civarında. Depremin etkileri geçici. Bu yıl özellikle 2025'de depremin yükü bütçemizden kalkmış olacak. Bütçemizde daha sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olacak. Kredi derecelendirme kuruluşları notları artırıyor. Ülke risk primimiz düşüyor. 2023 yılı ortalarında 700 baz puanlara kadar çıkmıştı, geldiğimiz noktada 260 baz puanlarda. Dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Risk göstergelerimiz iyileştiği için yurt dışı borçlanmanın maliyeti düşmüş oluyor."

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,