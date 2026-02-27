Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya İş Dünyası Buluşması programında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyada güvenlik harcamaları önümüzdeki dönem çok artacak. Japonya'sı, Almanya'sı, Avrupa'sı dahil birçok ülke geçmişe göre çok daha fazla bu alanlara para harcayacaklar. Dolayısıyla savunma sanayini biz tüm ülkede geliştiriyoruz." dedi.

Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen Malatya İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya çok kararlı bir irade koyduğunu belirterek, "Hızlandırılmış şekilde birçok hukuki mesele çözüldü. Yeni alanlar belirlendi. Bunlar projelendirildi, planlandı. Şehirlerin ana planları gözden geçirildi. İhaleler yapıldı, inşaatlar başlatıldı ve çok şükür 455 bin hak sahibine konutları teslim edildi bu 3 yıllık süreçte. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin büyük başarısıdır." diye konuştu.

Bölgede inşası süren yaklaşık 150 bin konutun daha bulunduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bunlar arasında Malatya'mızın da tabii çok önemli bir yeri var. 98 bini konut, 17 bini iş yeri, 5 bin civarı ahır olmak üzere 120 bin bağımsız bölüm orta ve üzeri hasar almıştı depremde. Bunların yüzde 96'sının yıkımı tamamlandı. Orta hasarlı binaların yüzde 52'si yıkıldı. Orta hasar ve üzeri 65 bin konut, 8 bin iş yeri ve 2 bin 200 ahır olmak üzere toplam 75 bin hak sahibi belirlendi. Bunlara 75 bin 572 konut ile 4 bin 88 iş yerinin kurası çekilerek teslim edildi ve birçok başka kalem de var tabii yapılan. Diğer taraftan 500 bin sosyal konut kampanyamız var. Oradan da Malatya'mız 9 bin 609 konutla önemli paya sahip. Onlar da önümüzdeki dönemde inşa edilecek."

Yılmaz, deprem bölgelerinde yalnızca konut yapılmadığını vurgulayarak, hastanelerin, okulların, üniversitelerin, yolların yeniden yapıldığını, şehir altyapılarının yeniden gözden geçirildiğini, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin yeniden inşa edilip genişletildiğini söyledi.

"Geçen yıl sadece mal ve hizmet ihracatımız 396 milyar dolara ulaştı"

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığına işaret eden Yılmaz, buna rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının uzun süredir tek hanelerde bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, "İhracatımız Türkiye olarak 270 milyar doları aştı. Hizmet ihracatını da koyarsanız geçen yıl 396 milyar dolar ihracat yapmışız, mal ve hizmet ihracatı. 2002 yılında bizim toplam ekonomik büyüklüğümüz 238 milyar dolardı. Bırakın ihracatı falan, toplam büyüklüğümüz oydu. Geçen yıl sadece mal ve hizmet ihracatımız 396 milyar dolara ulaştı." bilgisini verdi.

Enflasyonu düşürmeyi ve finansal istikrarı önceliklendirdiklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu konuda da önemli bir gelişme sağladığımızı ifade edebilirim. 2024 yılında yüzde 75,5'lere kadar ulaşmıştı enflasyon zirve nokta olarak. O tarihten bu yana yaklaşık 45 puanlık bir düşüş oldu ve geçen yılı 30 küsur puanla kapattık. Bu yılın ilk aylarında, ocak ve şubatta da biraz mevsimsel koşullar doğrusu aleyhimizde oldu. Yılın geneli için lehimizde. Yılı kurtardık diyorum ben ama 1-2 ayı belki kaybettik çünkü yağışlar, mevsim koşulları, lojistik birtakım sıkıntılar, şunlar, bunlardan bir miktar beklentilerin üzerinde, özellikle gıda enflasyonunu etkiledi. Ama yıl geneline baktığımızda özellikle yaz aylarında inşallah çok farklı bir atmosfer oluşacak."

"Gidişat aşağıya doğru hem enflasyonda hem faizlerde"

Sanayinin zorlu küresel koşullara rağmen büyümeye devam ettiğine işaret eden Yılmaz, özellikle yüksek teknolojili alanların daha hızlı büyüdüğünü ifade etti.

Yılmaz, emek yoğun sektörlere dönük özel bazı programlar geliştirdiklerini aktararak, "Geçen yıl emek yoğunluğu hassas dediğim sektörlere, istihdamını koruyan işletmelerde 2 bin 500 lira destek vermiştik. Bu sene bunu 3 bin 500 liraya çıkardık ve sadece KOBİ'lere değil, tüm işletmelere vereceğiz." dedi.

Cevdet Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dönemlerde yine bir finansal paket hazırladık. Bir yandan genel finansal koşullar iyileşiyor. 2026, daha iyi bir yıl olacak finans açısından. Enflasyon da daha aşağı inecek. Faizler de daha aşağı inecek. Aylık dalgalanmalar, istisnalar, mevsimsel etkiler her zaman olabilir. Ben genel trendden, gidişattan bahsediyorum. Gidişat aşağıya doğru hem enflasyonda hem faizlerde. Dolayısıyla genel finansal koşullar iyileşecek 2026'da. Önceki 2025'e göre daha iyi olacak. Bunda hiç tereddüt yok ama biz o genel koşulların iyileşmesini beklemeden selektif dediğimiz, seçici dediğimiz politikalarla da belli kesimlerin finans maliyetlerini düşürme çabası içindeyiz."

"Sanayide daha ileri bir aşamaya gelinmesinde fayda var"

Malatya'nın bütün bölgeyi sürükleyen önemli bir lokomotif il konumunda bulunduğunu belirten Yılmaz, kentin turizm açısından önemli bir potansiyelinin olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Malatya'nın önemli bir sanayi şehri olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayide geldiğimiz yer önemli ama artık bir sonraki aşamayı tartışmak lazım. Nedir? Mevcut sanayilerimizi koruyacağız, geliştireceğiz, markalaştırmadan tasarıma, verimlilik artırıcı yatırımlara varıncaya kadar. Bir taraftan da Malatya'nın artık yeni sanayi alanlarını da tartışması lazım. Savunma sanayi bunlardan biri. ASELSAN'ın yatırımı kıymetli gerçekten. Sembolik bir değeri de var bence. Yeni bir sektör kazandırmak demek. Dünyada güvenlik harcamaları önümüzdeki dönem çok artacak. Japonya'sı, Almanya'sı, Avrupa'sı dahil birçok ülke geçmişe göre çok daha fazla bu alanlara para harcayacaklar. Dolayısıyla savunma sanayini biz tüm ülkede geliştiriyoruz. Malatya gibi sanayi kültürü, altyapısı olan illerimizde mutlaka bu sanayide de daha ileri bir aşamaya gelinmesinde fayda var."

Tarımın stratejik sektör olmaya devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Bu konuda da kayısı başta olmak üzere Malatya'nın değerlerini biliyoruz. Geçen yıl maalesef talihsiz bir dönem oldu. Ama Sayın Bakanımız da belirtti. Biz elimizden gelen bütün bu bütçe kısıtlarına rağmen her türlü desteği sunmaya, çiftçilerimizin yanında olmaya çalıştık ve önemli destekler sunuldu. Bu sene inşallah çok daha iyi bir tarımsal mevsimi de göreceğiz. Diğer boyutlarıyla da birlikte Malatya'nın tarımdaki katma değerini gıda sanayiyle birlikte nasıl artıracağına iyi odaklanmamızda fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da katıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, program öncesinde Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.