Türkiye-Pakistan Ticaret Hacmi Hedefi 5 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pakistan ile ikili ticaret hacmimizi yakın gelecekte 5 milyar dolara çıkarmak gibi somut ve iddialı bir hedefimiz var. 2025 yılında yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacmimiz, 2026 yılı ortası itibarıyla da yıllık olarak benzer seviyededir. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 2 milyar doları aşmıştır" dedi.

Türkiye - Pakistan İş ve Yatırım Forumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in katılımlarıyla gerçekleşti. Forumda Türkiye ile Pakistan'ın ikili ticaretleri ve geleceğe yönelik yatırımlar konuşuldu. Konuşmasında yakın gelecekte Pakistan ile ikili ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyelerine gelmesini hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk, her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edilmiştir. Şimdi bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Kardeşliğimizi fabrikalara, lojistik koridorlarına, teknoloji ortaklıklarına, ortak girişimlere, ihracat platformlarına ve istihdam fırsatlarına dönüştürelim. İkili ticaret hacmimizi yakın gelecekte 5 milyar dolara çıkarmak gibi somut ve iddialı bir hedefimiz var. Bu hedefin daha da üstüne çıkabileceğimize inancım tam" dedi.

İkili ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

İki ülke arasında ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine gelmesini hatta bunun daha da yukarıya taşınabileceğine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İki ülke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Şehbaz Şerif tarafından mutabık kalındığı üzere, ikili ticaret hacmimizi yakın gelecekte 5 milyar dolara çıkarmak gibi somut ve iddialı bir hedef belirlemiştir. 2025 yılında yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacmimiz, 2026 yılı ortası itibarıyla da yıllık olarak benzer seviyededir. Türkiye; güçlü sanayi altyapısı, yüksek ihracat kapasitesi, uluslararası tecrübeye sahip müteahhitlik sektörü, rekabetçi teknolojileri ve küresel ölçekte faaliyet gösteren dinamik özel sektörüyle önemli avantajlara sahiptir. Pakistan ise genç ve dinamik nüfusu, büyüyen iç pazarı, zengin tarımsal kapasitesi, stratejik konumu ve reform odaklı ekonomik yaklaşımıyla büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu güçlü yönler bir araya geldiğinde, 5 milyar dolar bir temenni değil; ulaşılabilir bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için pratik ve sonuç odaklı olmalı, ticaretimizin kapsamını genişletmeliyiz. Şirketlerimizin karşılaştığı engelleri azaltırken lojistik altyapımızı iyileştirmeliyiz. Karşılıklı yatırımları teşvik etmeli; girişimciler için öngörülebilir, şeffaf ve kolaylaştırıcı koşullar oluşturmalıyız. Bu hedeflere ulaşmak için hukuki altyapımız mevcuttur. 2022 yılında imzalanan ve 2023 yılından bu yana yürürlükte olan Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması, ticari ilişkilerimiz açısından önemli bir kilometre taşıdır. Şimdi, iş birliğimizin kapsamını hizmetleri ve yatırımları da içerecek şekilde genişletmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 2 milyar doları aşmıştır"

Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımlarının 2 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 2 milyar doları aşmıştır. Bu yatırımlar; istihdam oluşturmakta, teknoloji ve bilgi birikimini paylaşmakta, altyapının gelişimine katkı sunmakta, kalite standartlarını yükseltmekte ve Pakistan'ın sosyoekonomik kalkınmasını desteklemektedir. Bunun yanında, Türk müteahhitlik firmalarının Pakistan'da bugüne kadar toplam değeri yaklaşık 3,5 milyar dolar olan 74 projeyi üstlenmiş olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk müteahhitleri, mühendislik firmaları ve teknik müşavirlik kuruluşları; ulaştırmadan enerjiye, konuttan lojistiğe, şehircilikten sanayi tesislerine kadar Pakistan'ın geleceğine yön verecek altyapı ve üstyapı projelerine katkı sunmaya hazırdır. Bunun yanında, önümüzde iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak yeni fırsatlar bulunmaktadır. Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, tarım ve tarım teknolojileri, gıda işleme, tıbbi cihazlar, sağlık teknolojileri, yenilenebilir enerji, yeşil teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-ticaret, eğitim, turizm, gemi inşa, savunma sanayii ile film ve televizyon yapımcılığı, iş birliğimizi geliştirebileceğimiz başlıca alanlar arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcılara özel bölge

Yılmaz, "Önümüzdeki en umut verici girişimlerden biri, Karaçi Sanayi Parkı içinde Türk yatırımcılara özel bir bölge tahsis edilmesine ilişkin öneridir. Bu değerli girişim için Başbakan Şehbaz Şerif'e içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu girişimin yatırımcılarımıza öngörülebilir ve cazip bir üretim ve lojistik üssü sunması halinde, ekonomik ortaklığımıza yeni bir stratejik boyut katacağına inanıyoruz. Bu girişimi somut ve başarılı bir projeye dönüştürmek için Pakistanlı muhataplarımızla yakın iş birliğini sürdürmeye hazırız. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve ticaret güzergahlarının çeşitlendiği bir dönemde, Türkiye ve Pakistan, coğrafi avantajlarını stratejik kazanımlara dönüştürme potansiyeline sahip iki ülkedir. Bu anlayışla, Orta Koridor, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi arasında birbirini tamamlayıcı yaklaşımları birlikte geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türk şirketlerinin Pakistan'ı yalnızca bir ihracat pazarı olarak değil, aynı zamanda Güney Asya ve Orta Asya'ya açılan stratejik bir yatırım kapısı olarak görmesine önem atfediyoruz. Benzer şekilde Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Akdeniz ve Orta Doğu pazarlarına erişim sağlayan Pakistanlı yatırımcılar için güçlü bir üretim ve ticaret merkezi olmayı sürdürecektir" dedi. - İSTANBUL