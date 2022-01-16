Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk yurt dışı ziyaretini yarın Arnavutluk'a yapacak. Başbakan Edi Rama ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ile Balkan coğrafyasındaki gelişmeler masaya yatırılacak ve yakın iş birliği kapsamında yeni anlaşmalara imza atılacak.

ERDOĞAN ARNAVUTLUK DÖNÜŞÜ KRİTİK TOPLANTIYA BAŞKANLIK EDECEK

Kritik ziyaret sonrası Türkiye'ye dönecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Milyonların çıkacak kararları merakla beklediği toplantının gündeminde ekonomi, salgın ve terörle mücadele olmak üzere 3 önemli konu başlığı bulunuyor.

KDV DÜZENLEMESİ DE MASADA

Ekonomi alanında kur ve fiyatlardaki dalgalanmayla mücadelenin görüşüleceği Kabine'de, hayata geçirilen enstrümanların sonuçları değerlendirilecek. Kur Korumalı TL mevduatı programı, bireysel emekliliğin yüzde 5 artırımı gibi birçok enstrüman hayata geçirilmişti, bu enstrümanların piyasaya etkisi toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca Ankara'da konuşulan KDV düzenlemesi, KDV sisteminin sadeleştirilmesine yürütülen çalışmalar ve bu sistemin bütçeye etkileri de Kabine'nin ekonomi gündemi arasında olacak.

70 BİNİ BULAN VAKA SAYILARI SONRASI YENİ TEDBİRLER Mİ GELİYOR?

Salgın gündemi de oldukça önemli. 70 binlere ulaşan vaka sayıları sonrasında yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, salgının geriletilmesi için atılacak adımların neler olacağı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masaya gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKET KABİLİYETİNİ ORTADAN KALDIRACAK ADIMLAR ATILACAK

Terörle mücadele ayrı bir başlık olarak Kabine'nin gündemine gelecek. Terör operasyonları devam ederken, yaklaşan bahar aylarıyla birlikte terör örgütünün kırsaldaki hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin atılacak adımlar ve yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündeminde olacak.