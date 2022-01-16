Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak! - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!

16.01.2022 12:41

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde ekonomi, salgın ve terörle mücadele olacak. Kur ve fiyatlardaki dalgalanmanın yanı sıra Kur Korumalı TL mevduat programı, bireysel emekliliğe yüzde 5 zam gibi birçok enstrümanın sonuçlarının değerlendirileceği Kabine'de 70 binin üzerine çıkan vaka sayıları sonrası salgının geriletilmesi için atılacak adımlar da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk yurt dışı ziyaretini yarın Arnavutluk'a yapacak. Başbakan Edi Rama ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ile Balkan coğrafyasındaki gelişmeler masaya yatırılacak ve yakın iş birliği kapsamında yeni anlaşmalara imza atılacak.

ERDOĞAN ARNAVUTLUK DÖNÜŞÜ KRİTİK TOPLANTIYA BAŞKANLIK EDECEK

Kritik ziyaret sonrası Türkiye'ye dönecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Milyonların çıkacak kararları merakla beklediği toplantının gündeminde ekonomi, salgın ve terörle mücadele olmak üzere 3 önemli konu başlığı bulunuyor.

KDV DÜZENLEMESİ DE MASADA

Ekonomi alanında kur ve fiyatlardaki dalgalanmayla mücadelenin görüşüleceği Kabine'de, hayata geçirilen enstrümanların sonuçları değerlendirilecek. Kur Korumalı TL mevduatı programı, bireysel emekliliğin yüzde 5 artırımı gibi birçok enstrüman hayata geçirilmişti, bu enstrümanların piyasaya etkisi toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca Ankara'da konuşulan KDV düzenlemesi, KDV sisteminin sadeleştirilmesine yürütülen çalışmalar ve bu sistemin bütçeye etkileri de Kabine'nin ekonomi gündemi arasında olacak.

70 BİNİ BULAN VAKA SAYILARI SONRASI YENİ TEDBİRLER Mİ GELİYOR?

Salgın gündemi de oldukça önemli. 70 binlere ulaşan vaka sayıları sonrasında yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, salgının geriletilmesi için atılacak adımların neler olacağı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masaya gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKET KABİLİYETİNİ ORTADAN KALDIRACAK ADIMLAR ATILACAK

Terörle mücadele ayrı bir başlık olarak Kabine'nin gündemine gelecek. Terör operasyonları devam ederken, yaklaşan bahar aylarıyla birlikte terör örgütünün kırsaldaki hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin atılacak adımlar ve yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündeminde olacak.

YORUMLAR
500

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Kabine, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak! - Son Dakika Ekonomi


Taksicilerin Genel Kurulu da olaylı, yumruklar havada uçuştu! Taksicilerin Genel Kurulu da olaylı, yumruklar havada uçuştu!         
12:39
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
12:41 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!
12:39 Taksicilerin Genel Kurulu da olaylı, yumruklar havada uçuştu!
12:24 Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor
12:04 Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi
11:44 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için kritik günler!
11:27 Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı
11:08 Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak
11:06 Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi
10:30 Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!
10:28 Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 12:48:29. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement