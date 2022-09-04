Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor

04.09.2022 14:43

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Birçok önemli konunun değerlendirileceği zirvede dar gelirlinin borçlarının silinmesine dair çalışma ve ucuz sosyal konut projesi konuları öne çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında millete sesleniş konuşmasında alınan kararları açıklayacak.

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda gündeme dair konular görüşülecek. Dar gelirlinin borçlarının silinmesine ilişkin çalışma ve ucuz ev kampanyası ilgili detaylar merak edilirken alınan kararları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak.

ELEKTRİK, DOĞAL GAZ VE SU GİBİ BORÇLAR SİLİNECEK

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek. Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.

DAR GELİRLİYE YÖNELİK ADIMLAR

Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil, varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi kabine toplantısının gündeminde olacak. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak. Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.

TOPLAMDA 30 MİLYARLIK BORÇ SİLİNECEK

Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor. Yasama yılının açılması ile birlikte TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor. Kabine toplantısına ele alınacak diğer başlıklar da şöyle;

TARİHİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE 13 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

13 Eylül'de Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği kabine toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak. Yeni yapılacak ucuz konutlar, dönüştürülecek konutlar, başvuru koşulları ve kontenjanlarla ilgili belirlenen kriterler Erdoğan'a sunulacak. TOKİ koordinasyonunda yürütülecek olan ucuz ev kampanyasının detayları 13 Eylül'de kamuoyu ile paylaşılacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısının rutin gündemlerinden biri de terörle mücadele olacak.

EKONOMİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

Tüm bu gelişmeler dışında kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de kabine toplantısında ele alınacak.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor - Son Dakika
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