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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi heyeti, Pirelli İzmit Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi heyeti, Pirelli İzmit Fabrikası'nı ziyaret etti

04.01.2022 18:47
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi heyeti, Pirelli İzmit Fabrikası'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Pirelli Türkiye'den bir heyet, Türkiye'de 61 yılı bulan üretim geçmişine sahip Pirelli Otomobil Lastikleri'nin İzmit'teki fabrikasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Pirelli Türkiye'den bir heyet, Türkiye'de 61 yılı bulan üretim geçmişine sahip Pirelli Otomobil Lastikleri'nin İzmit'teki fabrikasını ziyaret etti.

Pirelli'den yapılan açıklamaya göre, Bu sene dünyada 150. yılını kutlayacak olan Pirelli, İzmit fabrikasında 2007'den bu yana dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonları için de lastik üretiyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye'de ilk yerli lastiğin üretiminin gerçekleştirildiği Pirelli'nin İzmit'teki fabrikasına ziyarette bulundu.

Dağlıoğlu ve beraberindeki heyeti, Pirelli Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gian Paolo Gatti Comini ve Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander ağırladı.

Ziyaret kapsamında, Dağlıoğlu ve ekibi, Pirelli'nin 150 yıllık tarihi, Türkiye'deki 61 yıllık yolculuğu ve motor sporlarındaki deneyimleri hakkında bilgi aldı. Heyet yarış lastiklerinin üretim süreçlerini de yakından inceledi.

"AR-GE çalışmalarında yenilikçi teknolojileri geliştirdiklerini gözlemledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlıoğlu, Pirelli'nin üretim tesislerine ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"2021 yılı haziran ayı itibarıyla 1.500'den fazla İtalyan sermayeli şirketin ülkemizde faaliyet gösterdiğini, çok başarılı yatırımlara ve iş birliklerine imza attıklarını biliyoruz. 150 yıl önce İtalya'da doğmuş Pirelli markası da yaklaşık 60 yıldır ülkemizde üretim yapıyor. Son yıllarda Türkiye, uluslararası yatırımcılar için bir üretim merkezi olmanın yanı sıra AR-GE, tasarım, lojistik, eğitim ve yönetim merkezi olarak da öne çıkıyor. Bugünkü ziyaretimizde Pirelli'nin TÜBİTAK ve Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdikleri AR-GE çalışmalarında yenilikçi teknolojileri geliştirdiklerini gözlemledik ve bununla gurur duyduk.

Ülke olarak Paris İklim Anlaşması doğrultusunda 2053 yılına kadar net sıfır emisyon ve 'yeşil kalkınma' politikaları önceliğimiz. Uluslararası doğrudan yatırım stratejimizde de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını merkeze koyan bir yaklaşım gösterdik ve yeşil üretim projelerini tüm enerjimizle desteklediğimizi her platformda vurguluyoruz. Bu kapsamda Pirelli Türkiye'nin sıfır atık uygulamalarının ve 2025 yılına kadar yüzde 25 karbon emisyonunu azaltma hedefinin ülkemizin politikaları ile uyum içerisinde olmasını memnuniyetle karşılıyoruz."

"Motor sporlarındaki uzmanlığımızı yol lastiklerini optimize etmek için kullanıyoruz"

Pirelli Türkiye CEO'su Gian Paolo Gatti Comini ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yapılan bu ziyaretten onur duyduklarını belirterek, Pirelli Türkiye'nin pist için geliştirdiği motor sporları lastiklerinin kendileri için bir laboratuvar görevi gördüğünü ifade etti.

Motor sporlarından elde ettikleri bilgi birikimi ve uzmanlığı yol lastiklerini optimize etmek için kullandıklarını aktaran Comini, dünyanın en önemli otomobil üreticileriyle iş birliği içinde ilerlerken 4 bine yakın homologasyona (üretici onayı) sahip olan ileri teknolojili ürünleri sayesinde sektörel büyümenin lokomotifleri arasında yer aldıklarını anlattı.

Gatti Comini, " Fabrikamızda yılda 350 binin üzerinde motor sporları lastiği üretiyoruz. Önümüzdeki süreçte de uzun yıllardır olduğu gibi hem Türkiye ekonomisine hem de lastik sektörüne önemli katkılar sağlamaya ve değer katmaya devam edeceğiz." dedi.

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Türkiye, Kocaeli, Yatırım, Pirelli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi heyeti, Pirelli İzmit Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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