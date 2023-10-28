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Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 TL'lik madeni para tedavüle giriyor - Son Dakika

Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 TL'lik madeni para tedavüle giriyor

Son Güncelleme: 28.10.2023 16:03

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim Pazar günü 100 milyon adet 5 TL'lik madeni hatıra parasını tedavüle sokuyor.

Darphane, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı ile Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5 TL'lik madeni para bastı. 100 milyon adet basılan 5 TL'ler 29 Ekim Pazar günü tedavüle girecek.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı için 5 TL madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirmiştir." denildi.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 TL'lik madeni para tedavüle giriyor

5 TL'NİN ÖZELLİKLERİ

100. yıl temalı 5 TL tedavül hatıra paranın; iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu Yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer alıyor. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetredir.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 TL'lik madeni para tedavüle giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 TL'lik madeni para tedavüle giriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 TL'lik madeni para tedavüle giriyor - Son Dakika
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