CW Enerji 14. Satış Noktaları Toplantısı

Ekonomi

CW Enerji, 14. Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar fabrikada üretimi yerinde inceleyecek, hammadde gelişinden panellerin paketlenmesine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bilgilendirilecek ve çeşitli konularda eğitimler alacak.

CW Enerji, Türkiye genelinde hizmet veren satış noktalarını söz konusu toplantıda bir araya getirecek.

Toplantının ilk gününde satış noktaları, ilk olarak Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan CW Enerji fabrikasını ziyaret edecek ve fabrikada üretim sürecini yakından izleme imkanı bulacak.

Öte yandan katılımcılar, hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendirilecek ve firmanın son teknoloji ile üretilen ürünlerinin yapım aşaması hakkında da detaylar anlatılacak.

Etkinliğin ikinci gününde, katılımcılara, CW Enerji Akademi bünyesinde bulunan alanında uzman ekip tarafından güneş paneli üretimi, sektöre genel bakış, güneş panelinde kalite ve sertifikasyon gibi çeşitli konularda eğitimler verilecek ve katılımcılar sektör hakkında bilgi sahibi olacak.

Toplantıda, ayrıca 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı hedefleri ve beklentiler de ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, söz konusu toplantının bu yıl 14.'sünü gerçekleştirecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "2011-2017 yılları arasında Satış Noktaları Toplantımızı firma içerisinde yaparken, 2018 yılından bu yana toplantımızı 3 gün boyunca konaklamalı olarak düzenliyoruz. Yine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Biz satış noktalarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Ülkemizi yurt dışında 60'dan fazla ülkede onurla temsil ediyoruz. Hep birlikte kurulduğumuz günden bu yana hem yurt içi hem de yurt dışında birçok projeye imza attık. Bundan sonra da el ele vererek birbirinden güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarvan, yerli ve milli imkanlar ile yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini belirterek, satış noktaları ile birlikte çok daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceklerini ifade etti.