CW Enerji 14. Satış Noktaları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

CW Enerji 14. Satış Noktaları Toplantısı

CW Enerji, 15-17 Kasım'da satış noktaları için etkinlik düzenleyecek, eğitimler ve fabrika turu olacak.

13.11.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CW Enerji, 14. Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar fabrikada üretimi yerinde inceleyecek, hammadde gelişinden panellerin paketlenmesine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bilgilendirilecek ve çeşitli konularda eğitimler alacak.

CW Enerji, Türkiye genelinde hizmet veren satış noktalarını söz konusu toplantıda bir araya getirecek.

Toplantının ilk gününde satış noktaları, ilk olarak Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan CW Enerji fabrikasını ziyaret edecek ve fabrikada üretim sürecini yakından izleme imkanı bulacak.

Öte yandan katılımcılar, hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendirilecek ve firmanın son teknoloji ile üretilen ürünlerinin yapım aşaması hakkında da detaylar anlatılacak.

Etkinliğin ikinci gününde, katılımcılara, CW Enerji Akademi bünyesinde bulunan alanında uzman ekip tarafından güneş paneli üretimi, sektöre genel bakış, güneş panelinde kalite ve sertifikasyon gibi çeşitli konularda eğitimler verilecek ve katılımcılar sektör hakkında bilgi sahibi olacak.

Toplantıda, ayrıca 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı hedefleri ve beklentiler de ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, söz konusu toplantının bu yıl 14.'sünü gerçekleştirecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "2011-2017 yılları arasında Satış Noktaları Toplantımızı firma içerisinde yaparken, 2018 yılından bu yana toplantımızı 3 gün boyunca konaklamalı olarak düzenliyoruz. Yine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Biz satış noktalarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Ülkemizi yurt dışında 60'dan fazla ülkede onurla temsil ediyoruz. Hep birlikte kurulduğumuz günden bu yana hem yurt içi hem de yurt dışında birçok projeye imza attık. Bundan sonra da el ele vererek birbirinden güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarvan, yerli ve milli imkanlar ile yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini belirterek, satış noktaları ile birlikte çok daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, İnceleme, Etkinlik, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CW Enerji 14. Satış Noktaları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
17:55 İYİ Parti’den CHP’ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu’nun teklifi üzerine CHP’ye katıldım İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım
17:25 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
17:17 Bedelli askerliğe rekor zam geliyor Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
17:17 Maltepe’de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:12 Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
17:05 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 13:21:08. #1.12#
SON DAKİKA: CW Enerji 14. Satış Noktaları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.