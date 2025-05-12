CW Enerji\'den Sürdürülebilir Güneş Enerjisi Yatırımları

CW Enerji, Kaptanoğlu Denizcilik Grup'a ait Desan Deniz İnşaat Sanayi Anonim Şirketi ve KPT Tersane İşletmeciliği Anonim Şirketi ile önemli anlaşmalara imza attı. Bu doğrultuda her iki firma ile arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla arazi bedeli dahil olmak üzere; Desan Deniz İnşaat Sanayi Anonim Şirketi ile KDV hariç 8 milyon 750 bin ABD Doları, KPT Tersane İşletmeciliği Anonim Şirketi ile ise KDV hariç 3 milyon 650 bin ABD Doları tutarında sözleşmeler imzalandı. Projelerin 2025 yılının üçüncü çeyreği içerisinde tamamlanması planlanıyor.

CW Enerji, denizcilik sektörünün önemli firmalarından Kaptanoğlu Denizcilik Grup'a ait Desan Deniz İnşaat Sanayi A.Ş. ile KDV hariç 8 milyon 750 bin ABD Doları tutarında, arazi bedeli dahil arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumuna ilişkin bir sözleşme imzaladı. Ayrıca, KPT Tersane İşletmeciliği A.Ş. ile de yine arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu kapsamında, KDV hariç 3 milyon 650 bin ABD Doları tutarında ikinci bir sözleşmeye imza atıldı.

Toplam bedeli 12 milyon 400 bin ABD Doları olan ve 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan bu yatırımlar, denizcilik sektöründe çevreci dönüşüm açısından örnek teşkil edecek. Projeler kapsamında ilgili şirketler, CW Enerji'nin yüksek teknolojiyle ürettiği paneller sayesinde enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken, karbon salımlarını da önemli oranda düşürerek sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak.

"Enerji ihtiyacını çevreci çözümlerle karşılamak bizler için gurur verici"

CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, değerli bir anlaşmaya imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin önde gelen grup şirketlerinden Kaptanoğlu Denizcilik Grup'a ait Desan Deniz İnşaat Sanayi A.Ş. ve KPT Tersane İşletmeciliği A.Ş. ile güzel bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Yılmaz, "Bu anlaşmalar Türkiye'nin enerji dönüşüm yolculuğunda atılan stratejik adımlardan biri. Sanayimizin enerji ihtiyacını çevreci, ekonomik ve yerli çözümlerle karşılamak bizler için gurur verici. Projenin hem teknolojik gücümüzü hem de sürdürülebilirliğe olan katkımızı göstermesi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte vizyoner yaklaşımı ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla örnek bir duruş sergileyen Desan Deniz İnşaat Sanayi Anonim Şirketi ve KPT Tersane İşletmeciliği A.Ş.'ye ayrıca teşekkür ediyoruz. Türk denizcilik sektörünün köklü ve öncü kurumlarından biri olarak çevreci üretim anlayışını benimsemeleri ve bu yönde somut adımlar atmaları gerçekten çok güzel bir gelişme" diye konuştu.

"Enerji ihtiyacımızın yüzde 100'ünü güneşten karşılayacağız"

İlgili şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu da, "Tersanelerimizin enerji ihtiyacını temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamak hem çevreye olan sorumluluğumuzun bir gereği hem de gelecek vizyonumuzun temel bir parçası. CW Enerji ile gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde enerji ihtiyacımızın yüzde 100'ünü güneşten karşılayacağız ve devreye alınacak GES ile yıllık önemli miktarda karbon emisyonunun önüne geçeceğiz. Üstelik yalnızca kendi ihtiyacımızı karşılamakla kalmayacağız; üreteceğimiz fazla elektriği de şebeke üzerinden satarak ekonomik bir değer oluşturacağız" dedi.

Açıklamasının devamında sürdürülebilirlik hedeflerine dikkat çeken Kaptanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Denizcilik ve tersanecilik faaliyetlerimizi yürütürken doğaya saygılı, gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeye özel önem gösteriyoruz. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji yatırımlarına da önem veriyoruz. Bu noktada alanında uzman ve güçlü bir çözüm ortağı olan CW Enerji ile aynı vizyon etrafında buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşmanın hem kurumlarımız hem de ülkemiz için uzun vadeli değer oluşturacağına inanıyoruz."

Tersaneler kesintisiz üretimin kritik olduğu tesisler

CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, tersanelerin yoğun enerji tüketimiyle dikkat çeken ve kesintisiz üretimin kritik olduğu tesisler arasında yer aldığını belirterek, şu ifadelerde bulundu: "Bu nedenle enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanması sektörde büyük önem taşıyor. Güneş enerjisi, bu noktada tersaneler için hem ekonomik hem de çevreci bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Geniş çatı alanlarına kurulabilen güneş panelleri sayesinde tersanelerde üretim süreçleri dışa bağımlı olmadan, sürdürülebilir bir kaynak olan güneşten sağlanıyor. Ayrıca, karbon salımını azaltan güneş enerji santralleri tersanelerin çevre dostu üretim hedeflerine ulaşmalarını da kolaylaştırıyor."

"Sürdürülebilirliği merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz"

Sanayi kuruluşlarının enerji altyapılarını modernize ederek karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmayı sürdüreceklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "CW Enerji olarak üretimden ihracata kadar tüm süreçlerde sürdürülebilirliği merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu çerçevede sadece yurt içinde değil, ülkelerde de yenilenebilir enerji çözümlerimizle fark sağlıyoruz. Yerli ve milli üretim gücümüzle geliştirdiğimiz paneller global pazarlarda da tercih ediliyor. Bu da hem ülkemizin enerji teknolojileri alanındaki rekabet gücünü artırıyor hem de dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlıyor. Yeşil enerji çözümlerimizi daha fazla firmaya ulaştırarak hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sunma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." - ANTALYA