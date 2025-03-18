CW Enerji'den Yerli Üretim Atılımı - Son Dakika
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Ekonomi

CW Enerji'den Yerli Üretim Atılımı

CW Enerji\'den Yerli Üretim Atılımı

CW Enerji, Antalya'da alüminyum tesisi kurarak güneş enerjisi sektöründeki bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

18.03.2025 11:38
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Türkiye'nin güneş enerjisi sektöründe dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli bir adım atan CW Enerji, Antalya'da yılın ilk yarısında üretim faaliyetlerine başlanacağı duyurulan CW Alüminyum Tesisi ile yıllık 12 bin ton üretim kapasitesiyle hem iç pazara hem de Almanya, Polonya ve ABD gibi önemli ihracat pazarlarına hizmet verecek. Tesis, yenilenebilir enerji alanında yerli üretimi artırarak, ekonomiye milyon dolarlık katkı sağlamayı ve Türkiye'yi küresel ölçekte rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyor.

CW Enerji (CWENE) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, şirketin güneş panellerinde kullanılan alüminyum çerçevelerin üretimi için Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan CW Alüminyum Tesisi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılın ikinci yarısında resmi açılışı yapılacak olan tesis, yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanarak CW Enerji'nin kendi güneş panelleri başta olmak üzere sektördeki ihtiyacı karşılamayı hedefliyor.

"Güneş panellerimiz için stratejik bir yatırım"

Sarvan, CW Alüminyum'un, CW Enerji'nin yüzde 100 sahibi olduğu bir işletme olarak tasarlandığını belirterek, "Bu tesis, güneş panellerimizin kalitesini artırmak, üretimde daha yüksek yerlilik oranına ulaşmak ve bağımsızlığımızı sağlamak amacıyla kuruldu. Artık kendi çerçevelerimizi, montaj aparatlarımızı ve diğer alüminyum bileşenlerimizi kendimiz üreteceğiz" dedi.

Tesisin aylık yaklaşık bin ton, yıllık ise 12 bin ton kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Sarvan, tam otomasyon sistemine sahip üretim hattına dikkat çekerek, "Ürünlerimiz fabrikaya girdiği noktadan paketlenene kadar insan eli değmeden işlenecek. Bu, kalite ve verimlilik açısından büyük bir adım" diye konuştu.

Yerli üretim ve üst düzey otomasyon

CW Alüminyum, 6 inçlik ve 8 inçlik press makineleri ile sektöre hizmet verecek. Ayrıca aylık bin tonluk, yıllık 12 bin tonluk eloksal tesisi ile tüm eloksal işlemleri kendi bünyesinde gerçekleştirecek. Sarvan, "Güneş panellerimizin çerçeveleri, tutucu klempleri, montaj aparatları, kiremit ve trapez çatılar için altyapı malzemeleri bu tesiste üretilecek. Böylece güneş enerji santrallerine eksiksiz ve entegre bir ürün sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz yıllık 4 milyon adet güneş paneli çerçevesi üretmek"

CW Enerji'nin ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak olan tesisin, yıllık 4 milyon adet çerçeve üretmeyi hedeflediğini belirten Sarvan, "Bu yatırımla birlikte, kendi güneş panellerimizde yerli üretimin payını artırıyoruz. Ürettiğimiz panellerin yüzde 10'unu oluşturan alüminyum çerçeveler artık tamamen yerli üretim olacak" dedi.

Tesisin yaklaşık 200 kişilik istihdam sağlayacağını da dile getiren Sarvan, "Burada kullanılan alüminyum alaşımlarımız N6060, N6063, N60005, N6082 ve N7075 kodlarında olacak. Ürünlerimiz TSS ve ISO911 standartlarında üretilecek, böylece hem yerel hem de uluslararası pazarda rekabet avantajımızı artıracağız" diye konuştu.

"İhracatımızı Almanya, Polonya ve ABD'ye yönlendireceğiz"

Sarvan, CW Alüminyum'un yerli ham maddeye dayalı olarak üretim yapacağını ve bunun güneş paneli yerlilik oranını artıracağını belirterek, "Güneş panellerimizin yüzde 10'unu oluşturan alüminyum çerçeveleri artık kendi tesisimizde üreteceğiz. Yerli sanayicilerimizden de tedarik edilen malzemelerle üretimde yerlilik oranımız daha da yükselecek" ifadelerini kullandı.

Tesisin üretim kapasitesinin yüzde 80'inin CW Enerji'nin ihtiyacını karşılayacağını, kalan yüzde 20'lik kısmının ise yurtiçi ve yurtdışı pazara sunulacağını belirten Sarvan, "Özellikle Almanya, Polonya ve Amerika gibi ülkeler, güneş enerjisi alanında önemli pazarlar. Ürünlerimizi buralara ihraç ederek, global pazardaki yerimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

KAP bildirimi

Sarvan, CW Enerji'nin halka arz edilen bir şirket olarak yatırımlarını şeffaf şekilde yürüttüğünü belirterek, "Bu yatırımı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdik. Halka arz edilmiş bir firma olarak, yatırımcılarımızı her aşamada bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelecek dönemde yapacağımız yeni yatırımlar ve genişleme planlarımız da zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

Sarvan, bu yatırımla sadece Türkiye'de değil, dünyada da rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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