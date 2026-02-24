D-8 Yeni Genel Sekreteri Ankara'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

D-8 Yeni Genel Sekreteri Ankara'da

D-8 Yeni Genel Sekreteri Ankara\'da
24.02.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, D-8 Genel Sekreteri Mahmud ile Türkiye'nin desteklerini vurguladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri Süheyl Mahmud'u Ankara'da kabul etti. Bakan Bolat görüşmede, Türkiye'nin D-8'in kurucu ülkelerinden biri olarak Teşkilatın temel ilke ve hedeflerine güçlü desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 Şubat tarihinde Ankara'da bu yılın başında D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreteri olarak göreve başlayan, aynı zamanda 2015-2017 yılları arasında Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Süheyl Mahmud'u kabul etti. Görüşmede, Bolat, Türkiye'nin D-8'in kurucu ülkelerinden biri olarak Teşkilatın temel ilke ve hedeflerine güçlü desteğini sürdürdüğü vurgulayarak; D-8 üyesi ülkelerle ticaret ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinin ülkemiz açısından öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade etti.

'2030 YILINA KADAR 500 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI ORTAK HEDEFİ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Bolat, 2025 yılı itibarıyla D-8 ülkelerinin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payının yüzde 4,9, ithalatındaki payının ise yüzde 6,2 seviyesinde olduğunu belirtmiş; teşkilat içi ticaretin artırılmasına yönelik ortak çabalara dikkat çekmiştir. Bu çerçevede, Bakan Bolat, 2016 yılında yürürlüğe giren D-8 Tercihli Ticaret Anlaşmasının etkin olarak uygulanmasının önemine işaret etmiş; anlaşmanın yeni nesil ticaret anlaşmaları dikkate alınarak genişletilmesine yönelik başlatılan teknik çalışmalara ilişkin Genel Sekreter ile görüş alışverişinde bulunmuştur. Bolat ayrıca, Azerbaycan'ın D-8'e katılımının Teşkilatın ekonomik ağırlığını ve ticari bağlantılarını güçlendireceğini, üye ülkeler arasında yeni iş birliği imkanları yaratacağını ifade etmiştir. Son olarak, D-8 Ticaret ve Sanayi Odalarının merkezinin İstanbul'da (kalıcı bir Sekretarya oluşturularak) kurulmasına yönelik çalışmalar değerlendirilmiş; söz konusu sekretaryanın kurumsal kapasiteyi ve etkinliği artıracağı, Türkiye'nin sürece katkı sunmaya hazır olduğu ifade edilmiştir. D-8, üç kıtaya yayılan üyeleriyle birlikte yaklaşık 1,3 milyarlık nüfusu, 5,4 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası ve 2,2 trilyon dolarlık küresel ticaret hacmiyle önemli bir ekonomik güçtür. Türkiye, teşkilat içi ticaret hacminin 2030 yılına kadar 500 milyar dolara çıkarılması ortak hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

'İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ SUNACAĞINA İNANIYORUZ'

Bakan Bolat, sanal medya üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu yıl başında D-8 Genel Sekreteri olarak göreve başlayan Büyükelçi Sayın Sohail Mahmood'u bugün Ticaret Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kurucu üyesi olduğumuz D-8 çatısı altında; ticaret ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin uygulanması ve üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Azerbaycan'ın katılımıyla daha da güçlenen D-8'in, İslam dünyasında daha adil, daha kuşatıcı ve daha etkili bir ekonomik iş birliği zemini sunacağına inanıyoruz. 2015-2017 yılları arasında Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye-Pakistan ilişkilerine önemli katkılar yapan Sayın Büyükelçinin yeni görevinde de aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yolunu açık eylesin" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi D-8 Yeni Genel Sekreteri Ankara'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi
İki grup arasında silahlı kavga çıktı İki grup arasında silahlı kavga çıktı
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem, bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem, bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:58
Peri masalı Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
18:35
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan’dan 30 daire aldı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:23:44. #7.12#
SON DAKİKA: D-8 Yeni Genel Sekreteri Ankara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.