DAİB yapı kimyasalları heyeti Bakü'de - Son Dakika
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DAİB yapı kimyasalları heyeti Bakü'de

05.07.2022 15:48
DAİB yapı kimyasalları heyeti Bakü'de

Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğünde ve DAİB organizasyonunda "Yapı Kimyasalları ve Yalıtım Malzemeleri İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi" adlı UR-GE projesi çerçevesinde 27-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Bakü/ Azerbaycan'a yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğünde ve DAİB organizasyonunda "Yapı Kimyasalları ve Yalıtım Malzemeleri İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi" adlı UR-GE projesi çerçevesinde 27-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Bakü/ Azerbaycan'a yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.

B2B, firma ve pazar ziyareti endeksli olarak bir "Yurtdışı Pazarlama Faaliyetine, Türkiye'nin farklı illerinden Yapı kimyasalları ve yalıtım malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren üretici ihracatçı firmalardan oluşan 18 temsilci katıldı.

Heyet ilk olarak, Bakü Ticaret Baş müşaviri Yakup Sefer ve Bakü Ticaret Baş müşaviri Ahmet Erdal ile yapılan toplantıda, Azerbaycan- Nahcivan'a yapılan ihracatlar da karşılaşılan sorunlar heyete katılan firmalar tarafından dile getirildi.

Heyet programı ile Firmalar Dernegül inşaat pazarı, Azerbaycan inşaat sektöründe en büyük ithalatçı firmalardan olan OMID Holding'e ve Okuklu Holdingi ziyaret etti. Firmalar münferit olarak ürünleri ile ilgili yapı marketleri ziyaret ederek ürünlerinin Azerbaycan pazarındaki durumları, fiyatları ve muadilleri hakkında bilgi edindi. Heyet katılımcısı firmalarımız da kendi firmalarını detaylı bir şekilde tanıtma fırsatı bularak oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Bakü'de bulunan potansiyel alıcılarla ikili iş görüşmeleri düzenlenmiş ve söz konusu görüşmelere Bakü'lü alıcıların yoğun ilgi gösterdikleri gözlemlendi.

İkili iş görüşmelerinden sonra heyet Türkiye'den Azerbaycan'a ve diğer Türki Cumhuriyetlere lojistik hizmet veren SARA-ECE Lojistik firması ziyaret edildi ve burada da heyet katılımcısı firmalar direkt alıcılarla yüz yüze görüşmeler yapma fırsatı buldu.

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver; Bölge ülkelerine yapılan ihracatı artıracağız

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver; yaptığı değerlendirmede, "Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü ve Birliğimiz organizasyonunda, "Yapı Kimyasalları ve Yalıtım Malzemeleri" isimli projemiz ile Azerbaycan/Bakü'de düzenlenen Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti" programı sırasında gerçekleştirilen bu faaliyetler ile ihracat yapanların ihracat miktarlarının artırılması, hiç ihracat yapmamış firmalarımızın da gerek yabancı alıcılarla ticari görüşmeler yapmak, gerekse ürünlerinin dış pazardaki durumunu gözlemlemek, aynı sektördeki rakiplerini tanımak ve ihracat tecrübesi yaşamalarına imkan vermenin yanı sıra, ülkelerimiz arasındaki mevcut ikili ticari ilişkilerin ve genel anlamda dış ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına yardımcı olmak gibi hususlar hedeflenmiştir.

İhracat seferberliği başlatmak amacıyla yola çıkılan ve kümelenme odaklı hazırlanan URGE projemiz bağlamında firmalarımıza verilen hizmetler değerlendirildiğinde, belirlenen hedeflere, diğer değişle firmalarımızın ihracata ulaşmada kat etmesi gereken bütün aşamalar tecrübe edilmiştir" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, İhracat, Türkiye, Bakü, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DAİB yapı kimyasalları heyeti Bakü'de - Son Dakika

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