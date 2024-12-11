Daikin 100. Yılını Dubai'de Kutladı

Ekonomi

Daikin, kuruluşunun 100. yılını Dubai'de düzenlenen etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Daikin'in Türkiye ve Orta Doğu'daki bayi temsilcileri, şirketin yenilik ve sürdürülebilirlik vizyonunu paylaşmak ve işbirliği stratejilerini güçlendirmek üzere bir araya geldi.

Daikin'in bir asırlık teknolojik yeniliklerinin vurgulandığı etkinlik kapsamında "Geleceğin Konforunu İnovasyonla 100 Yıldır Şekillendiriyoruz" başlıklı bir konferans düzenlendi. Etkinlikte, stratejik öngörü, yenilik ve proje yönetimi alanlarında uzman olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geleceğe odaklı girişimlerine önemli katkılarda bulunan fütürist Dr. Noah Raford da yer aldı.

Etkinlik, Daikin logosunun gece gökyüzünü aydınlattığı, Dubai'nin silüeti üzerinde gerçekleşen 10 dakikalık drone gösterisiyle sona erdi.

Daikin'in inovasyona olan bağlılığını öne çıkaran etkinlik, şirketin Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesindeki sürdürülebilir büyümeyi destekleme konusundaki kritik rolünü gözler önüne serdi. Etkinlik kapsamında, Daikin'in bölgesel altyapıya katkıları ve enerji verimliliğine odaklanan çözümleri ele alındı.

Gıda güvenliği, kentsel gelişim ve veri merkezi soğutma gibi stratejik sektörlerdeki projeler üzerinde durulurken, çevre dostu ürünlere yönelik artan tüketici talebi, müşteri odaklı stratejiler ve yapay zekanın operasyonel verimliliği artırmadaki rolü gibi yeni eğilimler değerlendirildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Daikin Türkiye ve Orta Doğu & Afrika Bölgesi Genel Müdürü Hasan Önder, Daikin'in inovasyonda 100. yılını kutlarken, aynı zamanda dünya çapında insanların yaşam ve çalışma biçimlerini yönlendiren iklimlendirme çözümlerini de geliştirme yolculuklarını kutladıklarını belirtti.

Önder, miraslarının sürdürülebilirlik ve teknolojik liderlik taahhüdü üzerine inşa edildiğini, enerji tasarruflu, çevre dostu çözümler sunma konusunda değişime öncülük etmeye devam ettiklerini kaydederek, "İleriye baktığımızda, sektörde daha fazla büyüme sağlarken, dünyanın dört bir yanındaki topluluklar için daha sağlıklı ve daha konforlu alanlar yaratmaya kendimizi adamış durumdayız." açıklamasında bulundu.

Daikin Orta Doğu & Afrika Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Tuna Gülenç de Daikin'in özellikle Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde yeniliğe ve enerji verimli çözümlere olan güçlü bağlılığı sayesinde olağanüstü bir büyüme ve pazar liderliği elde ettiğini bildirdi.

Gülenç, yerel değerlere sahip çıkarak ve her bölgenin özgün kültürel ve çevresel ihtiyaçlarına uyum sağlayarak, çözümlerinin ve ürünlerinin her bölgenin taleplerine uygun olmasını sağladıklarını aktararak, "Daikin'in bir sonraki yüzyılını şekillendirmek için odaklanmaya devam ediyoruz." ???????ifadesini kullandı.