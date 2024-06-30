DAİMFED Malatya Şubesi Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

DAİMFED Malatya Şubesi Açıldı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şubesi, Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu'nun katılımıyla açıldı. Şube açılışında konuşan DAİMFED Malatya Şubesi Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Kadircan Esen, şehirlerin inşasında yenilikler yapılması gerektiğini vurguladı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise depremden etkilenen Malatya'nın ticari olarak ayağa kalkması için çaba gösterdiklerini belirtti. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise sektörün sorunlarına çözüm bulmayı hedeflediklerini ifade etti. Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Eski Bakan Kürşad Tüzmen ise Malatya'nın sorunlarının çözümü için siyasetçilerin sahada olması gerektiğini söyledi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise yapıların depremi değil, yapıların öldürdüğünü belirterek, müteahhitlere büyük görev düştüğünü vurguladı.

30.06.2024 14:57
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şubesi, Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu'nun katılımıyla açıldı.

Şube açılışında konuşan DAİMFED Malatya Şubesi Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Kadircan Esen, "6 Şubat depremlerinde maalesef 21. yüzyılda şehirlerimizi inşa ederken imarı, altyapısı, yolları, donatı alanları ve can güvenliğini ön planda tutan, yenilikler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda fikirler üreten, öneriler sunan, sahaya hakim, teknik oluşumlara önemli katkılar sunacağımızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Esen, "Bu minvalde alanında tecrübeli memleketini ve milletini seven, akademisyen, mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı, harita mühendisi, avukat, jeoloji mühendisi ve makine mühendisi arkadaşlarınızdan oluşan 44 kurucu üyemiz ile Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Malatya Şubesi'nin federasyon merkezimizin olurları ile yaklaşık bir ay önce aktif hale getirdik. Amacımız, şehir ve inşaat paydaşlarının gelişimine katkıda bulunmak. Farklılıkları bir araya getirerek bilim, hukuk çerçevesinde çalışmalar yapıp gerekli yerlere öneriler sunmak. Oluşumuzun bir başka gayesi ise teknik meslek gruplarının haklarını korumak öz güven kazandırmak ve kamuoyuna doğru bilgilendirme yapmaktır" şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'nın ticari olarak ayağa kalkması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Malatya'da depremde 130 binin üzerinde yapı stoku kaybının olduğunu bunun 20 bininin de işyeri olduğunu ifade eden Özcan şunları söyledi,

"Şehir hayatının son bulduğu bir döneme girmiş olduk. Dolayısıyla şehrin yerel aktörlerine, siyasi aktörlerine, sivil toplum örgütlerine kendimizi çok da doğru ifade edemedik. İfade edemediğimiz için Malatya maalesef hala anlamsız tartışmalar, gereksiz popülist davranışlar, gereksiz ve anlamsız sürdürülebilir olmayan tavır, davranış ve söylemlerle yol bulmaya çalışıyor."

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise, "Federasyon olarak 3 maddeyi ele alıyoruz. Birincisi, bir müteahhittin sorumluluğunun yılının belirlenmesi. İkincisi binaların kontrolden geçerek müteahhit değil de, yönetimle orada oturanların bakım yapmak zorunda olduğunu sağlayacağız. Üçüncüsü ve en önemlisi de, maalesef bu sektörün bir odası bulunmamakta. Biz federasyon olarak bunu araştırdık. 1971 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilmiş bir genelge var. 51 yıl sonra bunu raftan çıkartıp, hükümetin önüne koymayı hedefliyoruz. En büyük hedefimiz bu. Çünkü derneklerle bir yere kadar ilerleyebildiğimizin farkına vardık. Bizler de 5 vilayette bin 100 firmadan oluşan 8 tane şubesiyle devasa bir yapıya ulaştık. Bunun dışında da biz yararlı bir meslek sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda son olarak söz alan Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Eski Bakan Kürşad Tüzmen'de, Malatya'nın iki Cumhurbaşkanı çıkarmış çok önemli bir il olduğunu belirterek şu anki görüntünün Malatya'ya yakışmadığını söyledi. Toplantı öncesi şehir merkezinde dolaştığını da hatırlatan Tüzmen, "Bir taraftan yıkım yapmak isteyenler, bir taraftan yapım yapmak isteyenler, bir taraftan da ikisi arasında kararsız kalanlar var. Sıkıntılardan kaçarak sıkıntıları çözemezsiniz. Siyasetçinin ikna kabiliyeti yoksa, sorunları çözmek için konuşmaktan kaçınırsa, sıkıntılar çözüme kavuşmaz. Bu siyaset üstü bir iştir. İktidarıyla, milletvekilleriyle, muhalefetiyle sahada olması lazım. Beklemekle hiçbir yere varamazsınız. Bu Malatya'ya hiç yakışan bir görüntü değil. İki Cumhurbaşkanı çıkarmış bir şehre hiç yakışmıyor. İnsanı yaşatacağız ki devlet yaşasın. İnsan bugün bize serzenişlerde bulunuyorsa, o zaman devletin anlamını tekrar sorgulama noktasına gelir. Bizim için devletten daha asil, devletten daha önemli bir şey yoktur. Bunun da varlığını buraya göstermemiz gerekir" dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'da yaptığı konuşmada depremin değil, yapıların öldürdüğüne dikkat çekerek, bu konuda işini layıkıyla yapan müteahhitlere çok büyük görev düştüğünü söyledi. Malatya'nın ayağa kalkacağını ifade eden Yazıcı, "Sahada bazı sorunlarımız var. Malatya'da yıkımların göreve geldikten sonra ne seviyede olduğunu biliyoruz. Bir seçim dönemi yaşadık, aksayan bazı işlerimiz oldu. Bundan sonra önümüze bakıyoruz. Allah'ın izniyle Malatya'mız eskisinden daha güzel olacak" diye konuştu.

Yazıcı'nın konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile birlikte DAİMFED Malatya Şubesi hizmete girdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi DAİMFED Malatya Şubesi Açıldı - Son Dakika

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