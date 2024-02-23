DAİMFED, Türkiye\'yi güçlendirmeyi hedefliyor

Ekonomi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hedeflerinin Türkiye'yi güçlendirmek olduğunu söyledi.

DAİMFED yönetimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalınız, kurum olarak hedeflerini "Devletimizin tüm kurumlarını kapsayıcı, ortak dil anlayışını merkezine alan, ulusal ve uluslararası düzeyde bütünlüklü bir iletişim stratejisi oluşturmak ve iş süreçlerini bu temelde yürütmek. Türkiye'nin politikalarını, uygulamalarını ve yaklaşımlarını planlı, sürekli ve etkin bir biçimde kamuoylarına ve muhataplarına aktarmak ve farkındalık oluşturmak. Millet-devlet iletişiminin etkin yönetimi için gerekli çalışma ve düzenlemeleri yapmak ve yürütmektir" diye açıkladı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da amaçlarının Türkiye'yi güçlendirmek olduğunu söyleyerek, "Ülkemizde yaşanan sosyal, bir takım yazılı, görsel medyadaki kirliliği engel olacak dezenformasyon yasasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda oluşan oto kontrol vatanımız hayrına gelişmedir. Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile iş birliği yapmak, gerekli tedbirleri alma görevi olan İletişim Başkanlığı ile bizde DAİMFED olarak iş birliğine ve desteğe hazırız" ifadelerini kullandı. - ADANA