Dardanel'den 11 Milyon Dolarlık Suşi Fabrikası - Son Dakika
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Ekonomi

Dardanel'den 11 Milyon Dolarlık Suşi Fabrikası

Dardanel\'den 11 Milyon Dolarlık Suşi Fabrikası

Dardanel, Çanakkale OSB'de yeni suşi fabrikası için 11 milyon dolarlık yatırım yapacak.

23.12.2024 19:46
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Dardanel, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (Çanakkale OSB) 11 milyon dolarlık yatırımla yeni bir fabrika kuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022'de Türkiye'de üretimine başladığı paketli suşi markası Sushida ile Dardanel, üretim kapasitesini 50 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, kentte gerçekleştireceği yeni fabrika yatırımlarının ilki olan suşi üretim tesisi için Çanakkale OSB'de 6 bin metrekarelik alan satın alarak çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, 40 yıldır girişimci ve yenilikçi ruhla hareket ettiklerini anlatarak, her biri yenilikçi ve öncü ürün çeşitliliğiyle kategorilerinde lider durumda olduklarını belirtti.

Güçlü inovasyon sayesinde ürün çeşitliliğinde sürekli artış içinde olduklarını kaydeden Önen, "Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 11 milyon dolarlık yeni yatırımımızla büyük beğeni toplayan Sushida markasıyla farklı çeşitlerde suşi üreteceğiz. Modern teknolojilerle donatılmış yeni yatırımımızı devreye almamızla istihdam rakamlarımız artacak. Fabrikamızı Dardanel'in 41. kuruluş yıl dönümü olan 16 Nisan 2025'te devreye almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Çanakkale, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dardanel'den 11 Milyon Dolarlık Suşi Fabrikası - Son Dakika

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