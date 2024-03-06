DASK, Kahramanmaraş depremleri için 35 milyar lira ödeme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

DASK, Kahramanmaraş depremleri için 35 milyar lira ödeme yaptı

DASK, Kahramanmaraş depremleri için 35 milyar lira ödeme yaptı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 600 bin dosya kapsamında 35 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Eren, DASK'ın hasar ödeme kapasitesini 25 milyardan 280 milyar lira seviyelerine çıkardıklarını belirtti. Deprem sigortası sayısında artış olduğunu vurgulayan Eren, 12 milyon konutun zorunlu deprem sigortası ile güvence altında olduğunu ifade etti.

06.03.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 600 bin dosya kapsamında 35 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.

Eren, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde 2 gün önce başlayan "7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması"nın final gününde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerle olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

DASK'ı her geçen gün yenilediklerini ifade eden Eren, hasar tespit metotlarında kurumlar arası farklılıkları gidermek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

DASK'ın hasar ödeme kapasitesini 25 milyardan 280 milyar lira seviyelerine çıkardıklarını aktaran Eren, şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinin sebep olduğu bu büyük yıkımın ardından vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşanan acıların izlerini bir nebze hafifletebilmek adına çalıştık, elimizden gelen her türlü imkanları seferber ettik. DASK'ın kurulduğu günden Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığın 2023 yılına kadar ödeme yaptığı dosya sayısı 114 bin ve ödediği rakam 1,5 milyar liradır. Yalnızca Kahramanmaraş depremlerinde ise DASK'a ulaşan dosya sayısı 600 bin, ödenen tazminat tutarı ise 35 milyar liradır. Bu rakamlar yönetilen sürecin büyüklüğünü çarpıcı bir şekilde özetlemektedir."

12 milyon konut güvence altında

Deprem sigortası sayısında artış olduğunu belirten Eren, şöyle devam etti:

"Bugün 12 milyon konutun zorunlu deprem sigortası ile güvence altında olmasından gurur duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızla yüzde 100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya devam ediyoruz. Çalışmaları halen devam eden 2024 yılında hayata geçmesi için tüm kaynaklarımızı seferber ettiğimiz DASK zorunlu deprem sigortası ürün kapsamını genişleterek zorunlu afet sigortasına dönüştürülmesi ve doğal kaynaklı tüm afetleri kapsayacak olması DASK tarihinde atılmış en önemli adımlardan biri olacaktır."

Deprem riskine karşı finansal önlemlerin yanında yapısal önlemlerin de önem arz ettiğine işaret eden Eren, şöyle konuştu:

"Sağlam binalar inşa etmek için, bunun öneminin farkında olan gerekli teknik bilgiye hakim tecrübeli inşaat mühendislerine ve mimarlarına ihtiyaç duymaktayız. Depreme dayanıklı bina yarışması da işte tam bu ihtiyacın ışığında doğdu. Bu yarışmayla inşaat mühendisliği öğrencileri, öğrendikleri bilgileri pratiğe dökmeleri ve deprem konusunda farkındalık kazandırma imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimiz burada çok değerli hocaların görüşlerini alarak kendilerini geliştirme ve bundan sonraki çalışmaları için ufuklarını genişletme fırsatı buluyorlar."

HKÜ Rektörü Türkay Dereli, yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, deprem konusunda bilinçli mimar ve mühendis yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Bugün tamamlanacak final yarışmalarının ardından yarın ödül töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kahramanmaraş, Deprem, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DASK, Kahramanmaraş depremleri için 35 milyar lira ödeme yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ticaret Bakanı: Tekstil ve hammadde ihracatında artış var
    14:27 Ticaret Bakanı: Tekstil ve hammadde ihracatında artış var

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ocak ve şubatta yüzde 6'lık artış olduğunu söyledi. Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk 2 ayında iyileşme sinyalleri alındığını belirtti. Ayrıca, ihracatçılara sağlanan destekler ve Türkiye'nin ekonomik büyümesi hakkında bilgi verdi.

  • TÜRSAB, Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacak
    14:19 TÜRSAB, Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacak

    TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Avrupa ülkelerinden yabancı misafirleri sağlık turizmiyle Bursa'da ağırlamak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Saraçoğlu, Bursa'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni lokasyonlar belirlediklerini ve Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Moldova gibi ülkelerle vizesiz seyahat anlaşmaları yapacaklarını ve Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacaklarını belirtti.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan,
    14:17 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "İş-Pozitif Adana Tanıtım Programı"nda konuştu Açıklaması

    ?????? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki toplu sözleşme ikramiyesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsatarak, "Maalesef, bu ödemeye ilişkin düzenleme, dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir" dedi.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
    14:12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla iptal edilmiştir. Buna neden olan CHP'dir. Bu iptal kararıyla maalesef aylıklarda 345 TL azalma meydana gelecektir" dedi.


14:12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
12:44 Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:34:40. #1.13#
SON DAKİKA: DASK, Kahramanmaraş depremleri için 35 milyar lira ödeme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement