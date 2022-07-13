Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

500'DEN FAZLA PERSONEL GÖREV ALIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor. Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

5 KİŞİ YARALANDI, 20 EV TAHLİYE EDİLDİ

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi. Bu evlerden ikisinin zarar gördüğünü aktaran Çoban, ayrıca 1'i orman işçisi 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

"3 BİN TL NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın nedeniyle evlerini tahliye etmek zorunda kalan ailelere 3 bin TL nakit desteği verileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yanık, "Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık." ifadelerine yer verdi.

"500 BİN TL KAYNAK GÖNDERİYORUZ"

Bakan Yanık ayrıca, "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz." dedi.