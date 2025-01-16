Davos'ta WEF 2024: Akıllı Çağ için İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

Davos'ta WEF 2024: Akıllı Çağ için İş Birliği

Davos'ta 20-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek WEF, 'Akıllı Çağ için iş birliği' temasını ele alacak.

16.01.2025 11:45
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İsviçre'nin Davos kasabasında 20-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Akıllı Çağ için iş birliği" teması ele alınacak.

İsviçre, 55. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için hazırlanıyor. Dünya genelinde 130'dan fazla ülkeden 60 devlet ve hükümet başkanı ile 350 hükümet lideri ve 3 bini aşkın davetlinin katılacağı WEF toplantıları 20-24 Ocak tarihleri arasında Davos kasabasında gerçekleştirilecek. Bu yıl "Akıllı Çağ için iş birliği" temasının ele alınacağı forumda farklı konularda günlük 50'ye yakın konferans ve form boyunca toplanda 220 oturum gerçekleşecek.

"Büyümeyi Yeniden Hayal Etmek", "Akıllı Çağda Endüstriler", "İnsana Yatırım", "Gezegenin Korunması", "Güvenin Yeniden İnşası" başlıkları altında gerçekleştirilecek toplantılarda uzmanlar, Jeopolitik gerilimler, ekonomik değişimler ve teknolojik ilerlemelerle şekillenen bir dünyanın ortasında, diyaloğu teşvik etmek, güven inşa etmek ve ortak zorluklara sürdürülebilir çözümler bulmak üzere görüşlerini dile getirecek.

"Toplantı, önümüzdeki Akıllı Çağı daha sürdürülebilir bir biçimde şekillendirmek amacıyla iş birliği ruhunu teşvik edecektir"

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Klaus Schwab yaptığı açıklamada, forumun derin bir dönüşüm içindeki dünyanın zorluklarını ele almak üzere hükümetlerden, iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından 3 bini aşkın karar vericiyi bir araya getirmesi açısından benzersiz bir organizasyon olduğunu belirtti. Schwab, "Farklı pozisyonlara ve büyük belirsizliklere rağmen 2025 toplantısı, önümüzdeki Akıllı Çağı daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde şekillendirmek amacıyla bir iş birliği ruhunu ve yapıcı iyimserliği teşvik edecektir" sözleriyle forumun önemine değindi.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ve CEO'su Borge Brende ise "Yıllık Toplantı, jeopolitik gerilimler, ekonomik parçalanma ve hızlanan iklim değişikliği nedeniyle bir nesildir görmediğimiz kadar büyük bir küresel belirsizliğin yaşandığı bir döneme denk geliyor. Daha huzursuz ortamda, acil zorlukları ele almanın ve yeni fırsatları ortaya çıkarmanın tek yolu yenilikçi, iş birliğine dayalı yaklaşımlardır" dedi.

Trump'ın video bağlantısıyla katılması bekleniyor

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın interaktif bir diyalog için canlı video bağlantısı ile katılacağı toplantılara, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılması bekleniyor.

Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dini ve yerli toplulukların yanı sıra dünyanın önde gelen üniversiteleri, araştırma ve düşünce kuruluşlarının uzmanları ve başkanlarından oluşan 170'ten fazla sivil toplum ve sosyal sektör liderinin de katılacağı toplantılara dünyanın en iyi CEO'ları ve Başkanları da dahil olmak üzere bin 600'ün üzerinde iş adamı da katılacak. - DAVOS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, İsviçre, davos, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Davos'ta WEF 2024: Akıllı Çağ için İş Birliği - Son Dakika

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