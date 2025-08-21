Decathlon Türkiye'de 50. Mağazasını Açtı - Son Dakika
Decathlon Türkiye'de 50. Mağazasını Açtı

21.08.2025 10:43
Decathlon, Ankara Atlantis'te 50. mağazasını açarak kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir deneyimler sunuyor.

Decathlon, Türkiye'deki 50. mağazasını Ankara Atlantis Alışveriş Merkezi'nde açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Decathlon, yeni nesil mağazacılık anlayışı kapsamında tasarlanan Atlantis mağazasıyla kullanıcı odaklı deneyim, dijital çözümler ve sürdürülebilirlik uygulamalarını bir araya getiriyor.

Decathlon'un global stratejisini yerel ihtiyaçlarla buluşturan bir örnek olarak öne çıkan Atlantis mağazası, özellikle takım sporları, kamp ve tekerlekli sporlar kategorilerine odaklanan ürün çeşitliliği ile bölgedeki sporcu yoğunluğuna yanıt verirken, kullanıcıların kendi spor yolculuklarını keşfetmelerine olanak tanıyor.

Türkiye'ye 2006'da giriş yapan Decathlon, toplam 2 bin 200 çalışanıyla hizmet vererek, toplamda 80 farklı spor branşına yönelik ekipman, giyim ve aksesuar ürünlerini sporseverlerle buluşturuyor. Fiziksel mağazalarının yanı sıra online mağazacılık kanalıyla da Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcılarına ulaşmaya devam ediyor.

Marka, müşteri deneyimini yeniden tanımlamak, sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine yerleştirmek ve uçtan uca dijitalleşmeyi sağlamak hedeflerini yeni nesil mağazacılık anlayışının odak noktası olarak konumlandırıyor. Türkiye'de uygulamaya alınan yeni mağaza konsepti, bu dönüşümün en görünür çıktılarından biri olarak öne çıkıyor.

Yeni nesil Decathlon mağazalarında self-servis ödeme sistemlerinden sezgisel ürün sunumlarına, dijital keşif istasyonlarından sadeleştirilmiş marka portföyüne kadar birçok yenilik kullanıcı deneyimini dönüştürüyor.

Decathlon'un dönüşüm sürecinde sürdürülebilirlik uygulamaları öne çıkıyor. Şirket, çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik olarak döngüsel mağazacılık modelleri, yerinde enerji üretimi, geri dönüşüm, ikinci el ürün satışı ve onarım hizmetleri gibi uygulamalar geliştiriyor. Bu çalışmalarla tüketicilerin de sürece dahil edilmesi hedefleniyor.

50. mağaza önemli bir kilometre taşı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Philippe Debray, Türkiye'de sporun herkes için erişilebilir ve ilham verici bir deneyim haline gelmesi için yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Debray, Ankara Atlantis Alışveriş Merkezi'nde açtıkları 50. mağazanın bu hedef için önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Yeni nesil mağaza konseptleriyle kullanıcılarını sadece ürünlerle değil, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odağında şekillenen güçlü bir deneyimle buluşturduklarını ifade eden Debray, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada, Decathlon Türkiye olarak 80 farklı spor branşını kapsayan ürünlerimiz ve 2 bin 200 kişilik ekibimizle ülkenin dört bir yanında sporu daha erişilebilir kılmaya devam ediyoruz. 50. mağazamızla birlikte hem sporun harikalarını daha fazla kişiye ulaştıracak hem de mağazacılığın geleceğine yön veren bir deneyim anlayışını kullanıcılarımızla paylaşacağız."

Kaynak: AA

