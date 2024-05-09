DEİK Başkanı: Türkiye ile ABD, ortak girişimlerde iş birliğini artırmaya odaklanmalı - Son Dakika
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Ekonomi

DEİK Başkanı: Türkiye ile ABD, ortak girişimlerde iş birliğini artırmaya odaklanmalı

DEİK Başkanı: Türkiye ile ABD, ortak girişimlerde iş birliğini artırmaya odaklanmalı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile ABD'nin üçüncü ülkelerdeki ortak girişimler ve finansal işbirlikleri başta olmak üzere karşılıklı yatırımlarda iş birliğini artırmaya odaklanması gerektiğini ifade etti. Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) işbirliğinde düzenlediği 39. Amerikan-Türk Konferansı Washington'da başladı.

09.05.2024 18:25
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile ABD'nin üçüncü ülkelerdeki ortak girişimler ve finansal işbirlikleri başta olmak üzere karşılıklı yatırımlarda iş birliğini artırmaya odaklanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) işbirliğinde düzenlediği 39. Amerikan-Türk Konferansı Washington'da başladı.

DEİK Başkanı Olpak, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasındaki bağın ticaret ve yatırımdan daha fazlası olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin stratejik ittifakları da kapsadığını anlattı.

İki ülkenin devlet başkanlarının 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduğunu anımsatan Olpak, bu hedefe ulaşmak için yapılması gerekenler olduğuna dikkati çekti.

Olpak, mobilya, beyaz eşya, otomotiv parçaları, inşaat malzemeleri, tekstil, hazır giyim, turizm, havacılık, sağlık ve mücevher sektörlerinde ticaretin daha da geliştirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Üçüncü ülkelerdeki ortak girişimler ve finansal işbirlikleri başta olmak üzere karşılıklı yatırımlarda iş birliğini artırmaya odaklanmalıyız." diye konuştu.

Türk şirketlerinin Orta Asya ve Afrika'da özellikle enerji, altyapı ve inşaat sektörlerinde güçlü bir konuma sahip olduğuna değinen Olpak, bu bölgelerdeki Amerikan şirketleriyle işbirliğini derinleştirme fırsatını değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

"Ekonomik ilişkilerin temelinde güven var"

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, ABD'nin 2021 yılı itibarıyla Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline geldiğini ve en büyük beşinci ithalat noktası konumunda olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımlarda da ABD'nin en büyük iki yatırımcı arasında yer aldığını, Türk özel sektörünün sadece geçen yıl ABD'ye yatırımın 2,6 milyar dolar artırdığını kaydeden Özyeğin, iki ülke arasındaki ilişkilerin mal ve hizmet ticaretinden fazlası olduğunun altını çizdi.

Özyeğin, iki ülkenin inşa ettiği güvenin, ekonomik ilişkilerin temelinde yatan başarı olduğunu ifade etti.

"Ortaklığın geliştirilmesinde fırsatlar var"

ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı, Chobani'nin Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya, ABD'nin pandemi sonrasında ekonomideki sağlığını koruduğuna işaret ederek, ülkede işbirlikleri inşa etmek için çok iyi bir zaman olduğunu belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaretten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Marisa Lago, Türkiye ile ABD'nin ticari ilişkilerinin tekstilden havacılık ekipmanlarına, temiz enerjiden dijital teknolojilere kadar uzandığına dikkati çekerek, "İleriye baktığımızda, ortaklığımızın genişletilmesine yönelik fırsatlar konusunda oldukça iyimseriz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki "Enerji ve İklim Diyaloğu" ile küresel temiz enerjiye geçişteki fırsatları üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Lago, Türkiye ile ABD'nin bu alanda birlikte çalışma konusunda iyi bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

ABD Ticaret Odası Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye'den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy de etkinlikte teknoloji, savunma, enerji, ticaret, turizm ve daha birçok alanda konuların gündeme geleceğini ve işbirliği fırsatlarının değerlendirileceğini söyledi.

Türk ve ABD yetkililer ile iş dünyasının bir araya geldiği ve iki gün sürecek etkinlik kapsamında, politika, savunma, enerji, altyapı ve ticaret alanlarında paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DEİK Başkanı: Türkiye ile ABD, ortak girişimlerde iş birliğini artırmaya odaklanmalı - Son Dakika

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