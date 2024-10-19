DEİK'den Bingazi'ye Ziyaret

Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Libya İş Konseyi, Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi şehrine bir ziyaret gerçekleştirdi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil başkanlığında düzenlenen ziyarette, Bingazi Yatırım Bakanı Ali es-Sayiti, Bingazi Belediyesi Başkanı Al Saghir Bujwari, Bingazi Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Münim es-Sayiti ile toplantılar ve firma saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi olarak, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ve Türkiye'nin Trablus Ticaret Müşaviri Yusuf Yıldız'ın destekleriyle Bingazi Ticaret Odası işbirliğinde ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karanfil, Türkiye-Libya ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki ticari işbirliğini artırmak amacıyla düzenlenen Libya'nın Bingazi şehrine heyet ziyareti gerçekleştirdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Libya Yatırım Bakanı Ali Alsaidi, Bingazi Ticaret Odası Başkanı Salih Alebeydi ve Bingazi Belediyesi Başkanı Al Saghir Bujwari ile toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye ve Libya arasında yatırım projelerinin geliştirilmesi ve mevcut projelerde karşılaşılan sorunların çözümünü değerlendirdik. Bingazi Belediyesi Başkanı Al Saghir Bujwari tarafından, Türkiye Bingazi Başkonsolosluğu'nun açılmasından dolayı memnuniyet duydukları ve Bingazi Belediyesi'nin meclisin kararıyla Türkiye Başkonsolosluğun olduğunu sokak adını ise 'İstanbul Sokağı' olması için meclisin kararının alındığını söyledi. Bu gelişmenin, Türkiye ve Libya arasındaki dostane ilişkilerin bir göstergesi."

Tarih boyunca Libya ile birbirlerini sürekli tamamlamış, birbirlerine sürekli güç vererek birbirlerinin yolunu açtıklarını belirten Karanfil, bunu geçmişte olduğu gibi gelecekte de sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti.

Karanfil, Libya'nın Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydederek, "Gerçek kardeşlikle birlikte Afrika'ya açılan bir kapı olan Libya'da, Libya'lı iş insanları Türkiye'nin 25 yıllık kalkınmasını görünce Libya'nın ihya edilerek, kalkındırılmasına yönelik inançları artıyor. Bu ziyareti, iki ülke arasında ekonomik ve ticari iş birliklerinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.