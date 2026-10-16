DEİK ile Kamboçya Ticaret Odası, iş forumunda işbirliği anlaşması imzaladı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye ve Kamboçya'nın birbirine ihtiyacı olduğunu belirterek "Kamboçya'daki büyüyen imalat tabanı ve bunun Asya pazarlarıyla entegrasyonu, Türkiye için hatırı sayılır fırsatlar, imkanlar sunuyor. Birlikte Güneydoğu Asya, Avrupa ve komşu ülkelerimiz arasında yeni bağlantılar kurabiliriz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Kamboçya İş Forumu'nda konuşan Tuzcu, dünyada ticaretin Asya'ya kaydığını söyledi.

Tuzcu, geçen yıl küresel ticaretteki büyümenin ağırlıklı olarak Asya ülkelerinden, küresel ticaretteki artışın neredeyse yüzde 71'inin de Asya'nın üretim ve imalattaki yükselişinden kaynaklandığını dile getirdi.

Karşılıklı bağımlılığın gücüne dünden çok daha fazla inandıklarını belirten Tuzcu, şunları kaydetti:

"Bu yüzden artık şirketlerin üretim lokasyonlarını çeşitlendirmeye çalıştığını, yeni ortaklar aradığını ve yeni pazarlara erişim açmaya çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla burada birbirimize ihtiyacımız var. Dirençli bir ekonomik gelecek için bu karşılıklı bağımlılığın, bu temasların ve bağlantıların eskisinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ve Kamboçya, bu fırsatı uluslararası üretim ağlarımızı güçlendirmek için kullanmalıyız. Kamboçya'daki büyüyen imalat tabanı ve bunun Asya pazarlarıyla entegrasyonu Türkiye için hatırı sayılır fırsatlar, imkanlar sunuyor. Birlikte Güneydoğu Asya, Avrupa ve komşu ülkelerimiz arasında yeni bağlantılar kurabiliriz. Geçmişte Kamboçya'yı iki kez ziyaret ettim ve her seferinde ilerlemeyi gördüm ama bu rakamlarda da açıkça görülüyor. Son 20 yılda Kamboçya, ortalama yüzde 6,5 büyüme ile dikkati çekici bir ekonomik dönüşüm geçirdi. Bu, oldukça güçlü."

Tuzcu, Kamboçya'nın son 20 yılda ihracatını yaklaşık 7 kat artırdığını belirterek Kamboçya'daki nüfusun neredeyse yüzde 60'ının 35 yaşın altında olduğunu kaydetti.

"Kamboçya ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği cesaret verici ilerlemeler gösterdi"

Kamboçya Başbakanı Hun Manet de Kamboçya'nın ekonomik çeşitlendirmeyi, endüstriyel kalkınmayı ve bölgesel ile küresel değer zincirlerine daha fazla entegrasyonu sürdürdüğünü belirtti.

Manet, şöyle devam etti:

"Güçlü endüstriyel kabiliyetleri ve Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan kapsamlı ticari ağlarıyla Türkiye, Kamboçya-Türkiye ilişkisi ve ortaklığı için değerli fırsatlar sunmaktadır. Önümüzdeki görev, bu tamamlayıcı güçleri değer yaratan, inovasyonu teşvik eden ve halklarımıza kalıcı faydalar sunan karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklığa dönüştürmektir. Kamboçya ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği cesaret verici ilerlemeler göstermeye devam etmiştir. İkili ticaret hacmimiz 2025 yılında yaklaşık 400 milyon dolara ulaşarak 2024'e kıyasla yüzde 18'in üzerinde büyüme kaydetmiştir. Bu gidişat, 1 milyar dolar olan ortak hedefimize doğru güçlü bir ivmeye işaret etmektedir. Bu hedefe doğru Kamboçya-Türkiye Ortak Ekonomik Komisyonu, Kamboçya-Türkiye İş Konseyleri ve Türkiye'nin Ticaret Ofisi büyükelçiliği, uzun vadeli stratejik ekonomik işbirliğimizi ilerletmek için önemli mekanizmalardır. Ticaret ve yatırımların önündeki engelleri kaldırmak ve mutabık kalınan işbirliği alanlarını takip etmek için düzenli diyalogları sürdürmeliyiz."

Manet, aynı zamanda hükümetler arası etkileşimin gerekli çerçeveyi kurabileceğini ancak ekonomik ilişkilerin genişlemesini iş dünyasının kendisinin yönlendirmesi gerektiğini açıkladı.

Ticaret hacminin, ekonomilerin arasındaki potansiyelin yalnızca bir kısmını temsil ettiğini belirten Manet, "Hacmin ötesine bakmalı, ürünlerimizi çeşitlendirmeye, iş ağlarını güçlendirmeye ve Türk endüstriyel kabiliyetini Kamboçya'nın üretim tabanı, tarımsal kaynakları ve büyüyen yerel ile bölgesel pazarlarıyla birleştirmeye odaklanmalıyız." diye konuştu.

Manet, Kamboçya'nın önemli önceliklerinin ekonomik çeşitlendirmeye, verimlilik artışına ve teknoloji ile uzmanlık transferine katkıda bulunan nitelikli yatırımları çekmek olduğunun altını çizdi.

"Kamboçya, Türk iş dünyası için fırsatlar sunuyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Türkiye ve Kamboçya birbirinden binlerce kilometre uzakta olsa da ülkenin dostluk ruhunu ve daha yakın ekonomik ilişkiler kurma yönündeki güçlü arzuyu paylaştığını dile getirdi.

Bağlıkaya, "DEİK, 41 yıldır 153 iş konseyinden oluşan ağı aracılığıyla Türk iş dünyasını uluslararası ortaklarla bir araya getirmektedir. İş diplomasisi yoluyla ticareti güçlendirmek, yatırımları teşvik etmek ve kalıcı ortaklıklar kurmak için platformlar ve girişimler sunuyoruz." dedi.

Küresel tedarik zincirleri gelişmeye devam ederken Asya-Pasifik bölgesi, dünya ekonomisinde giderek daha önemli bir rol oynadığını belirten Bağlıkaya, Kamboçya'nın genç nüfusu, dinamik ekonomisi ve büyüyen üretim kapasitesiyle Türk iş dünyası için değerli fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Enerji, sanayi, tarım, altyapı ve elbette turizm gibi sektörlerde güçlü bir işbirliği potansiyeli görüyoruz. Türk Hava Yollarının İstanbul ile Phnom Penh arasındaki uçuş bağlantısı, daha fazla ziyaretçi çekmek ve turizm ile konaklama sektörlerinde işbirliğini genişletmek için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Kamboçyalı şirketleri Türkiye'deki yatırım fırsatlarını keşfetmeye içtenlikle davet ediyor. Türk iş dünyasını da Kamboçya'nın büyüyen pazarının sunduğu fırsatları değerlendirmeye teşvik ediyoruz. Türkiye'nin ASEAN'ın 12. diyalog ortağı statüsünü kazanması, Güneydoğu Asya ile ilişkilerimizi güçlendirme yolunda önemli bir adımı temsil etmektedir. Bu süreçte Kamboçya'yı önemli bir ortak olarak görüyoruz. Türk şirketleri Kamboçya'yı ASEAN'a açılan bir kapı olarak kullanabilirken Kamboçyalı işletmeler de Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya erişim sağlayabilir."

Bağlıkaya, yenilenebilir enerji, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve dayanıklı tedarik zincirleri gibi alanlarda birlikte çalışarak bu vizyonu somut projelere dönüştürebileceğini vurguladı.

"Mevcut rakamların gerçek potansiyelimizin oldukça altında olduğunun bilincindeyiz"

DEİK Türkiye-Kamboçya İş Konseyi Başkanı Volkan Kahraman da Kamboçya'nın en güçlü olduğu hazır giyim, tekstil ve ayakkabı sanayisine Türkiye olarak pamuk, iplik, örme eşya ve tekstil ham maddeleri ihraç ederek değer zincirinde iki ülkenin birbirini tamamladığını söyledi.

Kahraman, "Ancak mevcut rakamların gerçek potansiyelimizin oldukça altında olduğunun ve ticaret hacmimizi yatırımlar ve sektörel çeşitlilikle daha dengeli bir yapıya kavuşturmamız gerektiğinin bilincindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Aynı zamanda Kamboçya'yı, yalnızca kendi pazarı açısından değil, ASEAN bölgesine açılan önemli bir kapı olarak da değerlendirdiklerini belirten Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye ile Kamboçya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin, karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarının yanı sıra, Türk firmalarının Güneydoğu Asya pazarındaki varlıklarını güçlendirmelerine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde İş Konseyi olarak bu hedef doğrultusunda somut adımlar atacağız. İlk olarak, karşı kanat kuruluşumuz Kamboçya Ticaret Odası (CCC) ile halihazırda yürürlükte olan Mutabakat Zaptımızı (MoU) bugün yeniliyoruz. Böylece mevcut kurumsal işbirliği zeminimizi günümüzün ekonomik dinamiklerine uygun şekilde çok daha güçlü bir boyuta taşıyacağız. İkinci olarak, bugünkü buluşmamızın rüzgarını arkamıza alarak çok yakın bir zamanda sahada da bir araya geleceğiz."

DEİK ile Kamboçya Ticaret Odası arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Forumda, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, iş dünyaları arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi ele alındı.