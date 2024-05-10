DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi'nin düzenlediği Amerikan-Türk Konferansı resepsiyonla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi'nin düzenlediği Amerikan-Türk Konferansı resepsiyonla başladı

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi\'nin düzenlediği Amerikan-Türk Konferansı resepsiyonla başladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) işbirliğinde düzenlediği 39. Amerikan-Türk Konferansı dolayısıyla resepsiyon verildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin'in yanı sıra Türkiye ve ABD'den iş dünyası temsilcileri katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk ve ABD hükümetlerinin iki ülke arasındaki ikili ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini söyledi.

10.05.2024 04:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) işbirliğinde düzenlediği 39. Amerikan-Türk Konferansı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin'in yanı sıra Türkiye ve ABD'den iş dünyası temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türk ve ABD hükümetlerinin iki ülke arasındaki ikili ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini söyledi.

Bakan Bolat, her iki tarafın iş insanlarının da ikili ilişkilerdeki yeni ivmeden yararlanma konusunda oldukça istekli olduğunu belirtti.

"Türk-Amerikan ilişkileri yakın gelecekte her düzeyde hızlanacak ve gelişecek"

ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile çok samimi, yapıcı ve verimli bir görüşme yaptıklarını dile getiren Bolat, iki ülke arasında yıllık 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda gündemdeki tüm önemli maddeleri ele aldıklarını anlattı.

Bolat, Rimondo ile Türkiye'den ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatına getirilen ekstra vergileri aşmanın yeni yollarını nasıl bulacaklarını da konuştuklarını kaydederek, bu konu üzerinde birlikte çalışacaklarını aktardı.

Raimondo ile iki ülke heyetlerinin birlikte çalışması ve daha sık görüşmesi konusunda mutabakata vardıklarını bildiren Bolat, Raimondo'yu Türkiye'ye davet ettiğini dile getirdi.

Bolat, "Türk-Amerikan ilişkileri yakın gelecekte yatırımdan ticarete, hizmetlerden sanayiye, finansal işbirliğinden yeşil ekonomi işbirliğine kadar her düzeyde hızlanacak ve gelişecek. Her düzeyde konuşmaya ve ilerlemeye hazırız." dedi.

"Dostluğumuz ve dayanışmamız zamana meydan okudu"

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da iki sadık NATO müttefiki olarak Türkiye ve ABD'nin dostluğu ve dayanışmasının zamana meydan okuduğunu belirtti.

Türkiye'nin krizlerle çevrili bir alanda olduğuna işaret eden Önal, bölge ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmek için Amerika gibi paydaşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde faaliyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Önal, "Böyle bir ortamda fikir ayrılıklarımızı öne çıkarma lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Ortak buluştuğumuz noktaları artırmamız gerekiyor ve bu yapılandırılmış, samimi bir diyalog gerektiriyor." diye konuştu.

İkili ilişkilerde devreye alınan stratejik mekanizmayla artık nispeten daha iyi bir aşamada olunduğuna işaret eden Önal, söz konusu mekanizma kapsamında terörle mücadeleden savunma işbirliğine, enerjiden turizme kadar geniş bir yelpazedeki konuları ele aldıklarını, ve "doğru yolda" olduklarını ifade etti.

Önal, Türkiye ve ABD ilişkilerinde önemli ve güçlü bir boyutun da ekonomik ve ticari ilişkiler olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Washington, Ömer Bolat, Türkiye, Ekonomi, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi'nin düzenlediği Amerikan-Türk Konferansı resepsiyonla başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
23:24 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 05:26:28. #1.11#
SON DAKİKA: DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi'nin düzenlediği Amerikan-Türk Konferansı resepsiyonla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement