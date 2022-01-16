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DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına Halit Acar seçildi - Son Dakika

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına Halit Acar seçildi

16.01.2022 12:08
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına Halit Acar seçildi

Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığı seçimini kazandı.

Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar, DEİK Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanlığı seçimini kazandı. Aynı zamanda Türkiye-Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek olan Acar, Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmini geliştirecek projelerin önemine vurgu yaptı.

İki yılda bir düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu, DEİK üyelerinin katılımları ile gerçekleşti. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi. Yapılan seçimler kapsamında Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar, Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı seçildi. Ticari diplomasinin önemine vurgu yapan Acar, üç yıldır bu görevi yürüten Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha'dan devraldığı bayrağı daha yükseklere taşımak için ekip olarak çalışacaklarını belirtti.

Seçimlerin büyük bir coşku içinde geçtiğini söyleyen Acar, seçilen 147 İş Konseyi Başkanından biri ve Türkiye - Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Başkan Yardımcısı olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Türkiye-Irak İş Konseyi olarak önümüzdeki 2 yıllık dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda ekip olarak gündüzümüzü gecemize katarak çalışacağız. Türkiye ihracat vizyonunu her geçen gün genişletirken, biz de Türkiye ve Irak arasında yeni ihracat köprüleri inşa etmek için yola çıkıyoruz. Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi son derece kritik bir öneme sahip. Sınır komşuluğumuzun yanı sıra bu kadim coğrafyanın ortak kültürünü de paylaşıyoruz. Böyle bir ortamda, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin her zaman en üst düzeyde olması gerekiyor. Yakında yepyeni projelerle bu hedef doğrultusunda çalışmaya başlayacağız. Bu vizyonu tüm Ortadoğu ve Körfez coğrafyasına da yaymak en önemli önceliğimiz olacak" dedi.

Halit Acar

1987 Yılında Cizre'de doğan Halit Acar, 2011 yılında İngiltere Sussex Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim bölümlerinden mezun oldu. 2012-2014 Yılları arasında Universal Acarsan Genel Müdürü unvanıyla, Acarsan Holding'in Irak'taki tüm operasyonlarını koordine etti ve yürüttü. Acarsan Holding'in genel merkezi Gaziantep'te olmasına rağmen, bu dönemde ağırlıklı olarak Irak'ta bulundu ve yaşadı. Irak'ta gerçekleştirilen hastane projelerinin inşaat süreçlerini yönetmesinin yanı sıra hastanelerin tüm medikal ve teknik ekipmanlarının temin edilmesi ve konuşlandırılması aşamalarını da gerçekleştirdi. 2015 - 2020 Yılları arasında, Universal Acarsan Genel Müdürlüğünün yanı sıra Türkiye ve Ortadoğu'nun en seçkin inşaat projelerinden olan ICONOVA'yı hayata geçiren ekibin içerisinde yer aldı. Yüksekliği 162 metreye varan, 7 kule ve 577 daireden oluşan projenin tüm inşaat süreçlerini koordine etti ve teknik ekipman, mobilizasyon, malzeme tedariki gibi spesifik alanları yönetti. Son üç yıldır diğer görevlerinin yanı sıra Acarsan Holding iştiraki olan JES Projesi Greeeneco'nun yönetim süreçlerinde yer almaktadır. Universal Acarsan Genel Müdürlüğünün yanı sıra Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak Holdingin inşaat, sağlık ve enerji sektöründeki tüm yatırımlarının direktörlüğü görevini de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Halit Acar, ana dil seviyesinde İngilizce ve Kürtçe, orta seviyede Arapça bilmektedir.

DEİK Türkiye- Irak İş Konseyi

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi, 2001 yılında kuruldu. 2. Körfez Savaşı sonrası dönemde özellikle inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinde büyük bir yeniden yapılanmaya giren Irak'taki projelerin tanıtımında İş Konseyi önemli rol üstlendi. Konsey Irak'ın yeniden yapılanmasına ilişkin birçok uluslararası etkinliğe iştirak etti ve Irak'ın yeniden yapılanmasında lokomotif olan inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinde etkinlikler düzenledi. - GAZİANTEP

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına Halit Acar seçildi

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye, İnşaat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına Halit Acar seçildi - Son Dakika Ekonomi


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