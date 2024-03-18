Emekli Vatandaş: 'Emeklinin hali... İntibak Yasası ne oldu? Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler' - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli Vatandaş: 'Emeklinin hali... İntibak Yasası ne oldu? Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler'

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Malatya'da yaşayan bir emekli, tabanı delik ayakkabısını göstererek ekonomik çıkmaza isyan etti. CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'ya dert yanan emekli vatandaş, emekli aylığının asgari ücrete düştüğünü belirtti.

18.03.2024 16:02  Güncelleme: 16:06
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Artan enflasyonla birlikte hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimlerin başında emekliler geliyor. Malatya'da tabanı delik ayakkabısını gösteren bir vatandaşın isyanı ise olan biteni özetler nitelikte...

"İŞTE EMEKLİNİN HALİ"

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'ya tabanı delik ayakkabısını göstererek dert yanan emekli vatandaş, "Emeklinin hali... İntibak Yasası ne oldu? Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler. İkramiyeyi de Kemal Kılıçdaroğlu başlattı. İşte emeklinin hali" ifadelerini kullandı.

"EMEKTEN FAZLA BAHSETMEDİN"

Açıklamasının devamında Ağbaba'ya sitem eden vatandaş, "Emekten fazla bahsetmedin. Kırk seneden fazladır muhalefete, size oy veriyorum. Ağır sanayide çalıştım. Asgari ücretin üç katı aylık alıyordum. Emekli aylığım, asgari ücrete düştü" şeklinde konuştu.

Emekli Vatandaş: \'Emeklinin hali... İntibak Yasası ne oldu? Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler\'
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli Vatandaş: 'Emeklinin hali... İntibak Yasası ne oldu? Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler' - Son Dakika

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