Deloitte Fast 50 Türkiye 2024 Başvuruları Başladı

Ekonomi

Deloitte Teknoloji Fast 50TM Türkiye 2024 Programı'nda başvuru dönemi başladı.

Deloitte'den yapılan açıklamaya göre, Meta, Trendyol ve Mastercard işbirliği ile bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan programa başvurular 18 Ekim'e kadar sürecek.

Her yıl Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirleyen Deloitte, kurumlara ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliklerini artırma, sektördeki iletişim ağlarını kuvvetlendirme, yeni işbirlikleri geliştirme ve yatırımcıların dikkatini çekme fırsatı sunuyor.

Programa, yazılım, donanım, finansal teknolojiler, iletişim, çevre teknolojileri, sağlık ve yaşam bilimleri, medya ve eğlence gibi sektörlerde kendi teknolojisini geliştirerek en az 3 yıldır faaliyet gösteren, merkezi Türkiye'de bulunan ve program kapsamında belirlenmiş işletme geliri kriterlerini karşılayan şirketler katılabiliyor.

Son 3 yıllık gelir artış oranlarına göre en hızlı büyüyen 50 şirket, Deloitte Teknoloji Fast 50TM Türkiye listesinde yer almaya hak kazanırken, şirketler ayrıca, başarılarına göre Deloitte'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini kapsayan EMEA Fast 500TM listesinde yer alma fırsatını da yakalıyor.

Başvuru döneminin tamamlanması sonucunda yapılacak değerlendirmeyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belirlenirken, bunun yanı sıra, program ortaklarının iş birliğiyle Türkiye'de iş yaşamında sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık, ihracat ve öne çıkan sektörlerde özel ödüller de sahiplerini bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Ortağı ve Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, Teknoloji Fast 50TM Programı aracılığıyla büyüme potansiyelleriyle dikkati çeken teknoloji şirketlerinin gelişimine destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aslantaş, Fast 50TM programlarında yıllardır ortaya çıkan sonuçların, teknoloji sektörünün Türkiye'nin ekonomik büyümesinin temel itici güçlerinden biri olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Her yıl programa dahil olan teknoloji şirketlerinin olağanüstü çeşitlilikte fikirlerle önemli başarılara imza attığını vurgulayan Aslantaş, "Yapay zeka, lojistik, sürdürülebilir enerji, turizm, finansal teknolojiler ve nesnelerin interneti (IoT) gibi birçok sektör ve alanda yeni nesil teknolojiler geliştiriyor, sorunları çözüyor ve istihdam sağlıyorlar. Girişimcilik ekosisteminde fark yaratan şirketlerimiz, Fast 50TM programı sayesinde yeni bağlantılar kurma ve dış pazarlara açılma konusunda önemli avantajlar elde ediyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.