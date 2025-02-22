Demirci'de Halk Ekmek Fabrikası ve Üretim Tesisleri Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Demirci'de Halk Ekmek Fabrikası ve Üretim Tesisleri Açıldı

Demirci\'de Halk Ekmek Fabrikası ve Üretim Tesisleri Açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci beldesinde modern halk ekmek fabrikası ve kilitli parke taş ile briket üretim tesisleri açıldı. Fabrika günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahipken, yatırımlar bölgedeki istihdamı artırmayı hedefliyor.

22.02.2025 19:48  Güncelleme: 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci beldesinde hayata geçirilen yatırımlar kapsamında Halk Ekmek Fabrikası ile Kilitli Parke Taş ve Briket Üretim Tesisleri incelendi.

Demirci Belde Belediyesi tarafından hizmete alınan modern Halk Ekmek Fabrikası, ilçenin ilk doğalgazla çalışan ekmek üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan fabrikada şu an günlük 4 bin ekmek üretildiği belirtildi. Fabrika sayesinde hem istihdam sağlanırken hem de vatandaşlara hijyenik ve uygun fiyatlı ekmek sunuluyor.

Ayrıca Demirci Belediyesi'nin kilitli parke taş ve briket üretim tesisleriyle hem beldeye hem de çevre ilçelere hizmet verildiği ifade edildi. İki tesiste toplam 14 kişinin istihdam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yatırımları yerinde inceleyen heyette; AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakam Vekili Alper Açıkgöz, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Akboğa, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hicret Karaman Kaymak, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar ve Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar yer aldı.

Yetkililer, bu yatırımlarla birlikte bölgedeki istihdamın artacağını ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının daha uygun fiyatlarla karşılanacağını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Halk Ekmek, Halk Ekmek, Ekonomi, Demirci, Yaşam, Simav, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirci'de Halk Ekmek Fabrikası ve Üretim Tesisleri Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
17:32 Gelecek Partisi’nin kurucularındandı Serap Yazıcı istifa etti Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:02:37. #1.13#
SON DAKİKA: Demirci'de Halk Ekmek Fabrikası ve Üretim Tesisleri Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.