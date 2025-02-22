Demirci\'de Halk Ekmek Fabrikası ve Üretim Tesisleri Açıldı

Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci beldesinde hayata geçirilen yatırımlar kapsamında Halk Ekmek Fabrikası ile Kilitli Parke Taş ve Briket Üretim Tesisleri incelendi.

Demirci Belde Belediyesi tarafından hizmete alınan modern Halk Ekmek Fabrikası, ilçenin ilk doğalgazla çalışan ekmek üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan fabrikada şu an günlük 4 bin ekmek üretildiği belirtildi. Fabrika sayesinde hem istihdam sağlanırken hem de vatandaşlara hijyenik ve uygun fiyatlı ekmek sunuluyor.

Ayrıca Demirci Belediyesi'nin kilitli parke taş ve briket üretim tesisleriyle hem beldeye hem de çevre ilçelere hizmet verildiği ifade edildi. İki tesiste toplam 14 kişinin istihdam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yatırımları yerinde inceleyen heyette; AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakam Vekili Alper Açıkgöz, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Akboğa, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hicret Karaman Kaymak, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar ve Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar yer aldı.

Yetkililer, bu yatırımlarla birlikte bölgedeki istihdamın artacağını ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının daha uygun fiyatlarla karşılanacağını belirtti. - KÜTAHYA