DemirDöküm 2025'te Yenilenme Sürecine Giriyor

Ekonomi

DemirDöküm Üst Yöneticisi (CEO) Alper Avdel, "DemirDöküm olarak 2025 ile birlikte büyük bir yenilenme sürecine giriyoruz. Bu yenilenmeyi yalnızca logomuzla veya showromlarımızla değil, ürünlerimiz, servis araçlarımız ve tüketicilerimize sunduğumuz tüm hizmetlerle hayata geçiriyoruz. Bu yenilenme yalnızca bir yıllık bir süreç olmayacak, bundan sonraki dönemde bizim ana odaklarımızdan biri olmaya devam edecek." dedi.

70'inci yılını kutlayan DemirDöküm, yeni kurumsal kimliğini, yeni ürün gamını ve showroom konseptini İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Etkinlikte AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Avdel, Demirdöküm'ün 70'inci yılının kendileri için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

DemirDöküm'ün iklimlendirme sektöründe kurulmuş sanayi firması olduklarını aktaran Avdel, bu sektörde öncü olduklarını aktararak, 70 yıllık bir serüveni geride bıraktıklarını ve bundan sonraki dönemin DemirDöküm için bir yenilenme sürecinin başlangıcı olacağını dile getirdi.

Avdel, "DemirDöküm olarak 2025 ile birlikte büyük bir yenilenme sürecine giriyoruz. Bu yenilenmeyi yalnızca logomuzla veya showromlarımızla değil, ürünlerimiz, servis araçlarımız ve tüketicilerimize sunduğumuz tüm hizmetlerle hayata geçiriyoruz. Bu yenilenme yalnızca bir yıllık bir süreç olmayacak, bundan sonraki dönemde bizim ana odaklarımızdan biri olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

DemirDöküm'ün yenilenme sürecinde gerçekleştireceği değişikliklere de değinen Avdel, bu süreçte logolarında ve bayilerinde baştan aşağı bir yenilenme gerçekleştirdiklerini ve yeni ürünlerini sergileyecekleri showroomların kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

"Yeni ürünlerimizin sağladığı faydaları, anlatmak bizim için önemli"

Avdel, bir mühendislik firması olarak bayilerine gelen tüketicilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayıp onlara en doğru çözümleri sunmak istediklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki tüketiciler kararlarını vermeden önce yüzde 80 oranında internet ortamında araştırma yapıyorlar. Ancak nihai kararlarını showroomlara gelerek birebir bilgi aldıktan sonra veriyorlar. Dolayısıyla showroomlarımız, bizim açımızdan büyük bir öneme sahip. Yeni ürünlerimizi ve onların sağladığı faydaları, yarattıkları değerlerle net bir şekilde anlatmak bizim için önemli. Bu değerleri biz tasarruf, çevresel etkiler ve tüketiciye sağladığımız kolaylıklar başlıkları altında sınıflandırıyoruz. Teknoloji tarafında, çevre boyutunda ve ürünlerin yenilenebilirliği açısından bu unsurları fonksiyonel bir çerçevede değerlendiriyoruz. DemirDöküm olarak, ilkleri sunan bir marka olduğumuz için bu süreci kendi markamız açısından doğal bir gelişim olarak görüyoruz. İlkleri sunan öncü bir marka olarak, geleceğin öncü teknolojilerini tüketicilerimize showroomlarımızda anlatmak istiyoruz."

Ürünlerini baştan aşağı yenilediklerini dile getiren Avdel, yeniledikleri ürünlerini doğalgazlı ve elektrikli ürünler olarak iki kategoriye ayırdıklarını ifade etti.

Avdel, "Lansmanını gerçekleştirdiğimiz 2 ürünümüz var. Bunlardan bir tanesi elektrikle çalışan ısı pompası. Isı pompası, Türkiye pazarında şu anda etap etap gelişiyor. Yaklaşık 30 bin seviyelerinde bir pazar hacmine sahip. Ancak orta ve uzun vadede bu pazarda ciddi bir ivme olacağını düşünüyoruz. Isı pompası ürünleri yalnızca elektrikle çalışmıyor. Verim açısından baktığınızda da 1'e 5 oranında daha yüksek bir verimlilik sunuyor." açıklamalarında bulundu.

Geleneksel ürünleri arasında yer alan kombilerinde de çok ciddi yenilikler gerçekleştirdiklerine değinen Avdel, "nitromiX ioni ürünümüzü bugün tanıtacağız. nitromiX ioni, 1'e 10 modülasyon seviyesi ve sağladığı daha yüksek sıcak su kapasitesiyle segmentindeki diğer ürünlerden ciddi şekilde ayrıştırıyor. 1'e 10 modülasyon, Türk tüketicisine tasarruf anlamında büyük bir avantaj sağlayacak. Bu yenilenme sürecimizde, markamız, logomuz, showroomlarımız ve ürünlerimizle yenilendiğimizi vurgulamak istiyoruz. Böylelikle bu yeni döneme çok daha enerjik bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

40'a yakın ülkeye ihracat

İhracatın, kuruluşlarından bu yana en önemli odak noktalarından biri olduğu ve olmaya devam edeceği değerlendirmesinde bulunan Avdel, son yıllarda özellikle Mısır ve Kırgızistan'daki faaliyetlerini ciddi şekilde artırdıkları bilgisini paylaştı.

Avdel, DemirDöküm olarak, cirolarının yaklaşık yüzde 30'unu ihracat pazarlarından elde etiklerini vurgulayarak, "Bu olumlu trendin devam edeceğini düşünüyoruz. İhracat pazarlarımız arasında 40'a yakın ülke yer alıyor. Bu sayıyı 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu ülkeler arasında Şili, Kırgızistan ve Moldova gibi ülkelerde pazar lideri konumundayız." dedi.

İç piyasanın özellikle 2025'in ikinci yarısından itibaren daha olumlu bir seyirde geçmesini beklediklerine vurgu yapan Avdel, sözlerini şöyle tamamladı:

"2025 bizim açımızdan bir dönüm noktası yenilendiğimiz bir yıl olacak. Bu yenilenmeyi bütün paydaşlarımız hissedecek. Bu süreç bizi daha yüksek katma değer yaratan bir döneme taşıyacak. Hem iç piyasada hem ihracat pazarlarımızda olumlu bir seyir izleyeceğimizi düşünüyoruz. İhracat pazarlarında yüzde 10 civarında bir büyüme hedefliyoruz ve bu hedeflerin gerçekleşeceğine inanıyoruz. DemirDöküm olarak biz, 70 yıldır yalnızca iklimlendirme sektörüne yatırım yapan bir firmayız. İş planlarımızı uzun vadeli hedeflere dayandırıyoruz. Gelecekte de paydaşlarımız, çalışanlarımız ve tüketicilerimizle birlikte büyüyerek sürdürülebilirliğe ve çevreye olan katkılarımızı artıracağız. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda üzerimize düşen tüm sorumlulukları da yerine getireceğiz."