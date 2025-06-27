Demirköprü Barajı'nda Yüzer GES Aday Bölge

Türkiye'nin ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yüzer güneş enerjisi santrali (GES) için aday bölge olarak Demirköprü Barajı belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sitesinde paylaşılan duyuruya göre, aday yüzer YEKA GES için belirlenen bölge, Demirköprü Barajı ve hidroelektrik santrali rezervuar alanı oldu.

Duyuruda, YEKA yönetmeliği kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu bölgeye yönelik detaylı çalışmalara başlandığı bilgisi paylaşıldı.

"YEKA GES ile buharlaşma azaltılarak ekosistem korunuyor"

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su yüzeyine kurulan güneş panelleri sayesinde su alanlarının daha verimli kullanıldığını belirtti.

Bu yolla enerji üretiminden daha fazla tasarruf sağlanabileceğini ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Bu sistemler, su seviyesi düşüklüğü nedeni ile kapasitesinin altında üretim yapılan hidrolik santrallerde fizibilitelerin iyileşmesine ve nakil hatlarının verimli kullanılmasına olanak tanır. Ayrıca, su yüzeyindeki buharlaşmayı azaltarak su tasarrufuna katkıda bulunur ve suyun sıcaklığını dengeleyerek ekosistemin korunmasına yardımcı olur. Böylece, sürdürülebilir enerji üretimi ve doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşır."