Demiryolu Güvenliği İçin Yeni İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

Demiryolu Güvenliği İçin Yeni İş Birliği

Demiryolu Güvenliği İçin Yeni İş Birliği
12.06.2025 17:39
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Tüpraş ve TCDD, demiryolu güvenliği için 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen eğitim projesi başlattı.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) demiryolu taşımacılığı şirketi Körfez Ulaştırma ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), hemzemin geçitlerde yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve demiryolu güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir iş birliği başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TCDD tarafından geliştirilen ve 2022'den beri Türkiye çapında çeşitli illerde uygulanan "Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi" ile Körfez Ulaştırma'nın sponsorluğunda ilk etapta Diyarbakır, Bismil ve Batman demiryolu hattı yakınındaki 12 ilkokulda 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Her yıl haziranda uluslararası ölçekte düzenlenen Hemzemin Geçit Farkındalık Günü (ILCAD) kapsamında bugün Batman'da gerçekleştirilen lansman etkinliğine, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, TCDD Eğitim Dairesi Başkanı Cüneyt Türkkuşu, Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Özen Şener, Tüpraş Batman Rafinerisi Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz, Tüpraş Kurumsal İletişim Direktörü Çiler Teber katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Özen Şener, demiryolu güvenliğinin sağlanmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Ülkemizin ilk özel demiryolu işletmecisi olarak faaliyet gösteren Körfez Ulaştırma, Türkiye'nin çeşitli demiryolu hatlarında taşımacılık faaliyetlerini kesintisiz devam etmektedir. Faaliyetlerimizin her aşamasında emniyet ve güvenliği önceliğimiz olarak görüyor, toplumda da bu konuda farkındalık oluşturulmasına kurumsal sorumluluk olarak yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şener, hemzemin geçitlerde gerçekleşen kazaların büyük çoğunluğunun ciddi sonuçlara yol açtığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu noktada TCDD ile iş birliği anlaşması kapsamında sponsoru olduğumuz eğitim etkinlik setleriyle 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. TCDD eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerle sadece çocuklarımız değil, onların aileleri ve çevrelerinde farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Erken yaşta kazanılan bu farkındalık, ilerleyen yıllarda daha emniyetli bir ulaşım kültürünün temelini oluşturacak. Eğitimle bilinçlenen ve güçlenen her bir çocuğumuz, demiryolu geçitlerindeki kazaların önlenmesine katkı sağlayacak."

TCDD tarafından hazırlanan eğitim programı, hemzemin geçitlerden güvenli geçiş kuralları, demiryolu güvenliği ve genel trafik kurallarını kapsıyor. Etkinlikte yere oluşturulan hemzemin geçit görseli üzerinde bazı öğrenciler yüzlerine tren bazıları ise otomobil maskesi takarak hemzemin geçitlerdeki emniyetin önemi oyunlarla ve şarkılarla gösteriliyor.

Proje kapsamında katılacak her öğrenciye kalemlik, iki boyama kitabı, altılı kuru boya, özel baskı buton rozet, silgi ve maskeden oluşan özel bir eğitim seti veriliyor. Bu materyallerle, çocukların öğrendiklerini günlük hayatta pekiştirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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