Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu Kuruldu

24.07.2025 08:13
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Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturulması hakkında genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturulması hakkında genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Dışişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin katılımıyla Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurul, Türkiye'nin çevre denizlerinde deniz alanlarının uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımını sağlayacak, denizlerdeki faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirecek. Kurul ayrıca deniz yetki alanlarının ve haklarının korunmasına yönelik gerekli çalışmaları yapacak ve kurumlar arası işbirliğini sağlayacak. Kurul 6 ayda bir toplanacak, kurul başkanı, ihtiyaç halinde kurulu toplantıya çağırabilecek, alt kurul ve çalışma grupları oluşturabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, araştırma altyapıları, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri kurul toplantılarına davet edilebilecek. Kurulun çalışma usul ve esasları kurul başkanı tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri ile koordinasyon ve uygulamalarının takibi Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Denizcilik, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu Kuruldu - Son Dakika

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