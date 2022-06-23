Deniz salyangozu ihracatı 1,1 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika
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Deniz salyangozu ihracatı 1,1 milyon dolar kazandırdı

23.06.2022 10:37
Deniz salyangozu ihracatı 1,1 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den, Ocak-Mayıs 2022 döneminde 4 ülkeye 1 milyon 117 bin 820 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

Türkiye'den, Ocak-Mayıs 2022 döneminde 4 ülkeye 1 milyon 117 bin 820 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, yılın 5 ayında 223 ton deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 1 milyon 117 bin 820 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, 4 ülkeye yapılan ihracatta Güney Kore Cumhuriyeti'nin başı çektiğini ifade etti.

Gürdoğan, Güney Kore Cumhuriyeti'ne 458 bin 818 dolarlık deniz salyangozu satıldığını belirterek "Güney Kore Cumhuriyeti'ni 302 bin 70 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 287 bin 950 dolarla Tayvan ve 68 bin 982 dolarla Japonya takip etti." dedi.

Söz konusu dönemde Karadeniz'den de Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore Cumhuriyeti'ne toplam 528 bin 768 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldığını aktaran Gürdoğan, Karadeniz'in deniz salyangozu ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'de tüketimi olmayan deniz salyangozunun ihracatta ekonomiye önemli katkı sağladığını vurguladı.

Deniz salyangozunda avlanma yasağı olduğunu da belirten Gürdoğan, avlanma yasağına yönelik yapılabilecek düzenlemelerle ihracatının daha da üst noktaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deniz salyangozu ihracatı 1,1 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz salyangozu ihracatı 1,1 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika
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